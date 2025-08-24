Slušaj vest

Humanutarni koncert pod nazivom “Sećanje na Darka Radovanovića”, održaće se 21.09.2025. U SKC Obrenovac, u gradu u kojem je Darko odrastao i započeo prve muzičke korake.

- Ideja ovog projekta je da se svi zajedno podsetimo lika i dala našeg Darka. Novac od pordaje ulaznica otićiće u humanitarne svrhe deci bez roditeljskog staranja po želji njegove ćerke Lare - otkriva Milan Mitković kum Darka Radovanović kao i organizator samog koncerta.

Na koncertu će biti prikazan i kratkometražni film "Sanjam te...Sećanje na Darka Radovanovića", u kojem će o pevaču govoriti članovi njegove porpodice, kao i mnogobrojne kolege. Dok će na koncertu Darkove pesme zapevati Ivana Selakov, ADil, Petar Mitić, Nenad Jovanović, Ćemo, Marina Visković, Romana...