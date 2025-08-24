Slušaj vest

Pevačica Marina Visković imala je nastup u Vlasotincu, a za ovu scenu je ponela usku crnu haljinu.

Pošto je noć donela nešto nižu temperaturu, Marina nije krila da joj je hladno u odabranoj toaleti. Tu joj je u pomoć pritrčao dečko iz obezbeđenja.

Skinuo jaknu zbog pevačice

On je skinuo svoju jaknu i dao pevačici da se zagreje, a ovaj trenutak nije zaboravila da zabeleži i javno se zahvali.

- Prejahala polja, preplivala mora i konačno stigla do vas! Hvala Vlasotince za ljubav koju smo delili sinoć Hvala i dečku iz obezbeđenja koji me je spasio i dao mi svoju jaknu, danas sam bolesna ja a verovatno i on, ali proći će. Ovaj prelep osećaj ostaće zauvek kao trenutak zabeležen u našem sećanju - napisala je pevačica.

Ona je u toj jakni održala koncert, a kasnije se u istoj fotografisala sa fanovima. Marina je nedavno pokazala izvajanu figuru.

