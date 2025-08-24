Slušaj vest

Početak rijalitija "Elita 9" najavljen je za 6. septembar, a sada se tim povodom oglasila Milica Mitrović.

Milica Mitrović je na svom Instagramu najavila spektakl.

- Elita 9 će sigurno biti nešto sasvim drugačije. Kasting za novu sezonu najgledanijeg rijalitija u zemlji uveliko traje- napisala je ona.

Oni ulaze u rijaliti

Podsetimo, neki od rijaliti učesnika su već poznati javnosti, a među njima su i bivša pobednica "Zadruge", Aleksandra Nikolić koja će se tamo naći oči u oči sa svojom suparnicom Majom Marinković koja je govorila o uslovima.

1/6 Vidi galeriju MILICA MITROVIĆ SE PROVOZALA IMANJEM "ELITE" I POKAZALA KAKO ĆE SVE DA IZGLEDA! Ovo su prvi kadrovi iz luksuznog prostora (FOTO) Foto: Printscreen/instagram/milicamitrovic

- Dogovor je sklopljen. Pink je moja druga kuća, ja sam u ovoj kući odrasla. O uslovima ne govorim, to su privatne stvari, imaću frizera. Ova sezona obećava, pogotova jer sam ja učesnik - rekla je ona po dolasku.

Ugovor je između ostalih potpisao i Bora Santana

1/5 Vidi galeriju Bora Santana prvi put o razlazu sa Milicom Foto: printscreen/Youtube/Balkanska veselja

- Iznenadila je mnoge vest o mom ulasku u “Elitu”, jer niko nije očekivao posle svega što sam uradio i koliko sam uspeo i sazreo za neke stvari. Ljudi kad uđu u “Zadrugu” ili “Elitu” imaju za cilj da steknu određene stvari, da budu voditelji, pevači, da kupe stan, kuću, da reše finansijske probleme. Ja sam sve to rešio, “Zadruga” mi je dosta toga dala. Sve što sam radio, stekao sam sam uz pomoć svog talenta, velika odskočna daska su mi “Zadruga 1,2,3,4,” u kojima sam bio. Ulazim u “Elitu, zato što to volim, zato što ne odbijam nikad Velikog šefa i šeficu i osećam da treba da im troduplo vratim sve ono što su mi učinili - rekao je on.

Kurir / Blic

Pogledajte dodatni snimak: