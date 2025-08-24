Slušaj vest

Nekadašnja učesnica emisije "Zvezde Granda", Vanja Knežević, diskvalifikovana je iz pomenutog takmičenja, a tu odluku je doneo pokojni Saša Popović, nakon što je ovu takmičarku, tadašnja članica žirija, Jelena Karleuša optužila za širenje poruka nasilja.

Sukob sa Karleušom

Karleuša je tada imala komentare na račun Vanjinog izgleda i scenskog nastupa, a mlada Kneževićeva je zatim podelila na društvenoj mreži Instagram poruke koje prikazuju Jelenu u negativnom svetlu, te je to iniciralo njenu diskvalifikaciju.

- Sa osamnaest godina ti ovu pesmu ne možeš da doživiš. Mnogo si umislila da si vrhunski pevač, a nisi. Druga pesma, dikcija je nula to se tako ne peva. Prva pesma je bila bez emocije koju treba da imaš. Silovanje, preterivanjeu, ubacivanje preteranih ukrasa i nekih dodataka koje su napravile usiljenu atmosferu. Izgledaš kao tetka sa 18 godina sve je pogrešno bilo, ali čula sam da imaš potencijal. Još jednom budeš li me prekinula i budem li na tvojim ustima pročitala nekulturno komentarisanje žirija i umišljenost da si bogom dana pevačica od mene više glas dobiti nećeš, a nećete zaštiti ni tvoj mentor Marija - bile su reči Jelene Karleuše koje su pokrenule čitavu dramu.

Nakon diskvalifikacije, Vanja je uz pomoć Svetlane Cece Ražnatović snimila svoju prvu pesmu i spot, ali je nakon toga i propala.

Šta se dogodilo sa Vanjom?

Nakon toga, Kneževićka se povukla iz javnosti, upisala fakultet, a tim uspehom pohvalila se svojevremeno na Instagramu.

Ona je tada uspela da upiše Stomatološki fakultet, i to kao druga na listi.

- Mama i tata su mi govorili da sam prezauzeta i da izađem na drugi ispitni rok jer neću stići sve, a ja sam spremila prijemni za četiri dana. Kako? Samo ću reći da su geni čudo - poručila je pevačica tada.

Pevačica je još uvek aktivna na društvenim mrežama. Na Instagramu deli kavere poznatih pesama, a nekad i objavi snimak sa svog nastupa.

Popović u emisiji govorio o Vanjinoj diskvalifikaciji

Pokojni Saša Popović naveo je tada da ga je Vanjin otac pozvao te večeri kada je produkcija saopštila da će diskvalifikovati Vanju.

- Uveče se javio njen otac, pozvao me, jedan fin, učtiv i kulturan čovek, i rekao je: "Gospodine Popoviću, je l' možemo Vanju da vratimo", ja kažem: "Podržavala je najgnusnije i najodvratnije poruke", kaže on: "Znam da je moje dete pogrešilo, ali vidite da li može da se vrati u takmičenje" - rekao je Popović tada u "Jutru na Prvoj".



- Kad smo razmišljali da je vratimo u takmičenje, ona je stavila na svoj profil da su "Zvezde Granda" mizoginija, mediokritet i prostakluk, i napisala da je srećna što je zauvek završila sa ovakvim vidom takmičenja i rekla je svim novinarima da je doživela psihičko zlostavljanje i maltretiranje, znate li vi šta je to. Za Vanju Knežević su negativni komentari bili najveći marketing u "Zvezdama Granda", i sad posle svega ona kaže: "Srećna sam što sam završila sa ovakvim vidom takmičenja i doživela sam psihičko zlostavljanje", molim vas, psihičko zlostavljanje - bio je vidno besan Popović tada u emisiji.