Slušaj vest

Gde je Marijana Seifert (41), žena koju je javnost imala priliku da upozna pre 15 godina u rijaliti programu „Veliki brat“? To je pitanje koje svakodnevno sebi postavljaju porodica, prijatelji, kolege, ali i policija.

I dok svi čekaju da se potraga završi, da se odgovori na pitanja i da se njeno ime „ukloni“ sa veb stranice Nestali.hr, njen suprug Karlo i sestra Maja (35), bivša učesnica našeg rijaliti programa „Zadruga“ i "Bar", vode pravnu bitku. Okidač za nju, kako saznaje Jutarnji list, bio je 10. avgust 2023. godine, kada se Maja Kovačević telefonom uživo uključila u emisiju „Zadruga - narod pita“ na televiziji Pink i šokirala sve prisutne svojim izjavama.

Maja Kovačević plače zbog svoje sestre Foto: Printscreen Zadruga

Izjavila da su joj ubili sestru

Nakon što joj je voditeljka rekla da je čula da postoje nove informacije o nestanku njene sestre i pitala šta se dešava, Kovačević je rekla:

„To je istina. Moja sestra se nije ubila. Moja sestra je ubijena. Ona je na Sljemenu, stazi 9. Odvukli su je. Dvoje ljudi su je vukli niz padinu 30 minuta. Nakon rođendanske zabave kojoj je prisustvovala, došla je kući i posvađala se sa mužem. Udarila ga je i izašla iz stana. Onda je on krenuo za njom, pokupio je u svoj auto, navodno je udario nekim alatom po glavi i onesvestio je. Pozvao je jednog romskog gospodina koji se obično bavi takvim stvarima... Njih trojica su krenuli ka Sljemenu. Dokrajčili su je, znači - ubili je... Nisu je sahranili, već su je pokrili nekim lišćem i zemljom. Ovim putem pozivam sve koji imaju pse tragače da prestanu da traže moju sestru u Savi, jer je nema u Savi. Dokumenta su falsifikovana. Isti taj čovek koji je plaćen, na kraju je ostavio njena dokumenta na mostu kao prevaru i obmanu... Molim ljude da pronađu moju sestru, pa...“ da je moja porodica konačno može sahraniti. Jer se nije ubila - ubili su je oni.“

Na pitanje voditeljke da li je ova informacija pouzdana i kako je za nju saznala, Kovačevićeva je odgovorila da je za nju saznala „pre sat i po“.

Na pitanje voditeljke da li je već bila u policiji i Ministarstvu unutrašnjih poslova zbog ove informacije, Kovačevićeva je rekla:

„Prema mojim saznanjima, koliko sam obaveštena, njegova porodica je zaštićena“.

Marijanin bivši muž tužio Maju

1/11 Vidi galeriju Marijana Seifert, pobednica Velikog brata, nestala pre dve godine Foto: Prinskrin Fejsbuk, Printscreen

Ova izjava je preplavila medije širom Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, izazvala ogromno interesovanje javnosti. Suprug nestale Marijane Seifert nije imao drugog izbora nego da pokrene pravni postupak. Podneo je tužbu za klevetu protiv svoje snaje, Maje Kovačević, koja je nedavno rezultirala prvostepenom presudom. Sud je zaključio da su sve tvrdnje koje je Kovačevićeva iznela u emisiji „Zadruga - narod pita“ bile neosnovane i neistinite, odnosno da je to čista kleveta.

S obzirom na to da, prema sopstvenim izjavama, radi u klubu sa automatima i zarađuje 850 evra, Maja Kovačević je kažnjena sa 50 dnevnih dohodaka za klevetu, što u njenom slučaju iznosi 2390 evra, a iznos mora da plati u roku od tri meseca od pravosnažnosti presude. Pored toga, sud ju je obavezao da o svom trošku objavi konačnu presudu u tri najčitanija dnevna hrvatska lista i da plati 100 evra sudskih troškova.

- U skladu sa prethodnim dogovorom sa Karlom, kontaktirala sam Pink TV i njihovog voditelja, kojima sam poslala poruku očekujući da je objave. Pošto je poruka poslata u vreme nestanka moje sestre, Karlove supruge, i pošto su prošle tri godine od njenog nestanka, smatrala sam da je to dobra prilika da ih ponovo kontaktiram. Očigledno im sadržaj nije bio zanimljiv, pa sam uradila šta sam mogla. Međutim, ne mogu uticati na to da li će moja poruka biti objavljena. Imala sam kontakt i sa srpskom televizijom, koja ima sličan program, ali ni oni nisu bili zainteresovani za moju izjavu. Što se tiče izjave zbog koje sam ovde, žao mi je što sam „iznela optužbe protiv privatnog tužioca, na osnovu neproverenih i neosnovanih tvrdnji“, rekla je Maja Kovačević u svoju odbranu.

Zet optužene, koji ju je doveo na optuženičku klupu zbog njenih izjava, odmah je negirao sve optužbe koje je iznela protiv njega.

Istraga o nestaloj

Podsetio se da je nakon nestanka njegove supruge u aprilu 2022. godine, policija iz Policijske stanice Trnje sprovela intenzivnu istragu, tokom koje su više puta ispitivali njega, članove porodice i niz drugih osoba zainteresovanih za slučaj.

- Pregledane su kamere za nadzor, i koliko znam, Marijana je poslednji put viđena kako hoda u pravcu mosta preko reke Save. Na Omladinskom mostu, prolaznik je pronašao njenu tašnu sa ličnim dokumentima i mobilnim telefonom. Te noći, kada je nestala, bio sam kod kuće sa svoje dvoje maloletne dece. Nisam imao nikakav odnos sa Majom - ni pre ni posle nestanka. Sreli smo se jednom na dečjem rođendanu. Bio sam u dobrim odnosima sa roditeljima moje supruge do nestanka, ali su posle toga i oni počeli javno da iznose razne optužbe protiv Marijane. Zamolio sam ih da prestanu da „pljuju“ jer nisam želeo da se o njoj stvara takva slika – pre svega zbog dece, kako ne bi čuli ili čitali loše stvari o svojoj majci. Optužbe koje je Maja iznela protiv mene smatrao sam veoma stresnim. Optužila me je da sam ubio Marijanu, sahranio je, zatim iskopao i premestio na drugo mesto. To je potpuno neistina i prava katastrofa. A ljudi na poslu su počeli drugačije da me gledaju posle tih obroka. Imam visok krvni pritisak i probleme sa spavanjem od ogromnog stresa, i nakon tih optužbi bio sam u kontaktu sa policijom da saznam o čemu se zapravo radi – rekao je Karlo Seifert u sudnici zagrebačkog suda.

Takođe je istakao da lično nije želeo javno da otkriva detalje o svojoj supruzi ili njenom odnosu sa porodicom, jer su, kako kaže, bili veoma turbulentni.

- Nedugo pre njenog nestanka, doneo sam odluku o razvodu. Nakon što je Maja rekla sve te stvari o meni, mnogi poznanici su me zvali. Sve je to uticalo na moju porodicu, ali i na život mog sina sa Marijanom. Verujem da je Maja iznela sve ove klevetničke tvrdnje isključivo da bi probudila interesovanje javnosti za sebe. To je bila čista samopromocija, a ne briga za moju sestru. Ova privatna tužba bila je moja poslednja šansa da sprečim Maju da nastavi da iznosi izmišljotine na moju štetu - zaključio je Seifert.

Maja Kovačević proglašena krivom Foto: Screenshot, Kurir Televizija

Sud doneo odluku

Na kraju, sestra nestale Marijana Seifert je konačno proglašena krivom za klevetu. Sud je kao olakšavajuće okolnosti uzeo u obzir njeno priznanje zločina, što je pokazalo samokritiku, kao i činjenicu da je i sama bila pogođena nerazjašnjenim nestankom svoje sestre.

Međutim, otežavajuća okolnost je bila to što je iznela neistinite i izuzetno ozbiljne optužbe, kojima je ozbiljno oklevetala Karla Seifert, muža nestale žene, implicirajući da je on brutalno ubio svoju ženu. I ove tvrdnje, zaključio je sud, imaće negativan dugoročni efekat na Karla, njegove roditelje, ali i na dete koje je lišeno majke i koje prate laži...

Podsećanja radi, prošlo je tri godine i četiri meseca otkako je Marijana Seifert, bivša učesnica „Velikog brata“, nestala pod nerazjašnjenim okolnostima. Usred noći, 27. aprila 2022. godine, Marijana je napustila svoj stan na zagrebačkoj Savici. Oko 3:35 časova ujutru, napustila je stan i zalupila vratima, ostavljajući u stanu supruga Karla i dvoje maloletne dece. Sati su prolazili, a Marijana se nije vraćala. Oko 5:30 časova ujutru, policija je primila prijavu od građanina koji je usred Mosta mladosti, na pešačkoj zoni, pronašao tašnu sa ličnim dokumentima i mobilnim telefonom na ime Marijane Seifert.

Oko 7 časova ujutru, policija je pokucala na vrata Sajfertovih sa stvarima nestale žene. To je bio okidač da Karlo zvanično prijavi Marijanin nestanak u policijskoj stanici u 8:30 časova. U trenutku njenog nestanka, kako se vidi na snimku video-nadzora u stepeništu zgrade, Marijana je nosila majicu boje senfa, crnu sportsku jaknu, crne helanke sa belom i crvenom prugom i patike svetle boje. Njen suprug je u svom detaljnom opisu takođe naveo da je na telu imala nekoliko tetovaža: cvet orhideje na donjem delu leđa, glavu jednoroga na levoj butini, dve plemenske tetovaže na levoj podlaktici i desnom skočnom zglobu, tetovažu teksta na desnom ramenu i znak beskonačnosti na desnom zglobu.

Nema pomaka u istrazi

1/9 Vidi galeriju Pobednica Velikog brata Marijana Seifert nestala je 27. aprila 2022. godine, a od tada su se pojavile različite informacije, a Marijana još nije pronađena. Foto: Zorana Jevtić, Printscreen/Facebook, Printscreen/Youtube

Potraga za nestalom 38-godišnjakinjom, javnosti poznatijom kao pobednicom regionalnog rijaliti programa „Veliki brat“, odmah se intenzivirala. S obzirom na pronađene predmete, fokus pretrage postalo je korito reke Save, od mosta nizvodno do kaskada kod Toplane i sve do Rugvice.

U potrazi su učestvovale desetine ljudi - zagrebački policajci, ronioci, vatrogasci i specijalci. Temeljno su pretražili reku koristeći vatrogasne i policijske čamce, a celo područje su pratili vatrogasci dronom opremljenim termovizijskom kamerom. Međutim, potraga je bila uzaludna, a za porodicu nestale osobe - nedovoljna.

Pošto Marijana nije ostavila nikakvu poruku niti bilo kakvu naznaku da je planirala da nestane, njen nestanak je od samog početka ostao velika misterija. Vremenom su se pojavljivale razne spekulacije i nove verzije događaja, koje su dodatno zamagljivale istinu.

Na godišnjicu nestanka, Marijanina majka Gordana je poslala pismo policiji u kojem je izrazila svoje nezadovoljstvo istragom. Uoči druge godišnjice, pokucala je na vrata zagrebačkog advokata pokušavajući da, pravnim putem, dobije odgovore za koje smatra da su joj uskraćeni, kao i Marijanine stvari...

Kurir / Jutarnji

Pogledajte dodatni snimak: