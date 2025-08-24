Slušaj vest

Pevačicu Anđelu Ignjatović Breskvicu zatekli smo na moru u Crnoj Gori, a tom prilikom je progovorila o udvaračima, karijeri i društvenim mrežama.

"Ljudi znaju da ja nemam udvarače, to je zbog moje face, vrlo sam odbojna u takvim situacijama, ljudi znaju da sam zauzeta i poštuju to. Mislim da je to dobro, ne vidim tu ništa loše. Trudim se da budem topla prema svima. Ljudi često ne obraćaju pažnju kada treba da priđu, kada ne. Kada sedim i jedem mislim da nije okej da mi priđeš, ali ja nikada nisam rekla ne, tako sam vaspitana, pogotovo ako je dete u pitanju" - rekla je Breskvica, pa nastavila:

1/6 Vidi galeriju Breskvica u Australiji Foto: Printskrin Instagram

"Spremam novi album. Trenutno uopšte ne razmišljam o velikim koncertima, mislim da trebam da imam još dosta svojih pesama, pa onda da napravim koncret, gde ću dva sata pevati samo svoje pesme. Smatram da album nije isplativ, ali to je nešto što ti kao izvođaš moraš da imaš, sve to puno košta, radimo da bismo uložili u svoju karijeru".

O društvenim mrežama

"Društvene mreže za mene su realost i ono što se dešava, ali ja dosta toga i ne pokažem, a to je privatan život. Ja ne volim da lažem, nisu mi mreže odmogle. Volela bih možda da dajem glas u nekom crtaću, ali da glumim u filmu i seriji ne, imala sam ponude, ali sam odbila. Volele bih da glumim nekog detektiva možda" - rekla je Breskvica.

Prvi posao

- Ja sam počela da radim od svoje 15. godine, jer nisam mogla da podnesem činjenicu da moram da uzimam novac od svojih roditelja, posebno za tako neke stvari koje sam ja želela sebi da kupim, na primer, šminku i odeću. Meni je to bilo strašno, tako da sam ja počela rano da radim - priča Breskvica i nastavlja:

- Moj prvi posao je bilo šminkanje, time sam počela prvo da se bavim i to mi je bio plan za budućnost. Zato se sada sama šminkam za svoje nastupe, osim kada su spotovi u pitanju, tu ne mogu sama, jer snimanje traje po 15, 16 sati i nemam snage još i za to. Imam tu sreću da su moji najbliži prijatelji zapravo moj bjuti tim, moja najbolja drugarica i tri druga su moj čitav tim - rekla je pevačica.

Kurir / Blic

Pogledajte dodatni snimak: