Kristina Kiki Nikolić otvoreno je govorila o svom izgledu, muškarcima i rijalitiju.

- Prvi put idem u Budvu. Nikada nisam bila. Ne znam kako će muškarci da reaguju. Imam malo straha. Ali mislim da će Crnogorci dobro da me prihvate. Ne znaju ko im dolazi.

Diskutuje otvoreno o svojim fizičkim transformacijama i planovima za buduće estetske zahvate.

- Imam više strah od uzbuđenja - kaže ona, koja je u poslednjem trenutku promenila plan putovanja.

Kiki na Farmi Foto: Printscreen

- Trebalo je da idem kod svog „šugr dedija“. Ostavio me je deda, sada idem za Budvu da nađem novog dedu. Ne patim zbog njega, više patim zbog toga što neće više finasijski da me izdržava. Malo mi je žao, ali šta da radimo - iskrena je ona.

Na pitanje šta je prvo privuče kod muškarca, Kiki je bez ustezanja rekla:

- Polni ogran, energija. Nikada me nisu privlačile žene. Kada pomislim na to katastrofa mi je, dođe mi da povraćam na to.

Ona je otkrila da li muškarci imaju predrasude prema njoj.

- Kada su u društvu da. Kada su u društvu samo se smeju, pričaju gluposti. Kada su sami, onda je druga priča.

Kiki dok je bila bucka Foto: Happy screenshot

- Ja se samo malo našminkam. Lepom čoveku je dovoljno malo da bi bio perfektan. Tako da meni ne treba puno vremena da bih izgledala ovako lepo. Smršala sam preko 80 kilograma. Imala sam 202 kilograma. Imam velike grudi, veliku pozadinu, sve što muškarci vole - priča kroz osmeh.

Ona se požalila na izgled svojih grudi

- Ne znam što mi veći razmak između grudi doktori nisu uradili. Da li su to namerno uradili ili greškom nemam pojma. Iskreno grudi mi se ne sviđaju, ali šta ću moram da živim sa tim. Mislim da ću za mesec, dva ići da popravim grudi. Posle toga idem na zatezanje kože. Operisaću nos, uradiću fejs lifting. To ću sve sama da finansiram, kao i sve do sada. Sve oni imaju, ali ništa nije moje.

Kiki je rekla zbog rijalitija bi uradila sve

Kiki Star na Farmi Foto: Printscreen

- Ja sam jedna luda osoba koja ne razmišlja previše. Za šou sam na sve spremna. Čak i za vezu i odnos bez pokrivača, neka me gleda ceo svet ne zanimam me - rekla je ona, pa otkrila kako izgleda njen život u Nemačkoj.

- Jako dosadno. Ja sam tamo maherka za pare. Ali u Srbiji se osećam najbolje, najlepše. Naš Srbi su mi najlepši. Gde god se pojavim imam muškarce na kilograme. Gde god da se pojavim muškarci umiru za mnom.

- Ničeg se ne stidim, ni toga kako sam izgledala, niti to da sam prosila na ulici. Sve je to moja prošlost. Nemam kopleks, to sam što sam. Ako hoćeš hoćeš, ako nećeš ćao.

Prema njenim rečima veliku podršku u svemu ima od mame

- Mama mi je centar sveta - istakla je ona.

Ona se dotakla i Ane i Ivane Nikolić.

- One su moje sestre. Sve mi transrodne osobe treba da se podržavamo. Treba da bodrime jedne druge. Ana i Ivana su prelepe devojke, bombe su i želim im sve najlepše. Anin dečko mi se ne sviđa. Odvratan mi je. Mogu one više, imaju tu našu energiju- rekla je ona.

Kurir / Blic

