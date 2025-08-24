Slušaj vest

Veljko Ražnatović je objavio danas sliku sa bazena i tako skreno pažnju na sebe.

Naime, on je pozirao sa kačeketom i naočarima za sunce, a oko vrata je imao krst.

Veljko Ražnatović se skinuo na bazenu Foto: Printscreen

Na mrežama su odmah počeli da pljušte lajkovi i komentari, a nema sumnje da je Veljko ovim prizorom skrenuo pažnju.

Veljko Ražnatović prošetao centrom Beograda u "Pradi"

Bokser Veljko Ražnatović je pre par dana viđen u centru Beograda. Veljko je iskoristio lep dan za šetnju, te je tako opušteno šetao nekim od najprometnijih ulica u prestonici.

Veljko Ražnatović šeta u Pradi Foto: Printscreen

Ražnatović je završio šetnju na Kalemegdanu, a na sebi je imao markiranu "Prada" majicu, trenerki i naočare. Nema sumnje da je Cecin sin bio primećen i da su se mnogi okretali za njim dok se slikao.

Tim povodom je palo nekoliko fotografija za društvene mreže, a nema sumnje da bokseru, i pored života na selu u kom uživa, veoma prija svaki povratak u rodni grad.

1/6 Vidi galeriju Fotke Veljka Ražnatovića iz privatnog života Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram

Veljko: "Nikada se neću razvesti"

Veljko Ražnatović je nedavno podelio snimak u kom je sveštenik govorio o razvodu i istakao da je "razvod najteži udarac za decu", a bokser se složio sa tim.

Naime, Veljko je najpre podelio snimak sveštenika koji je govorio o razvodu, a kako kaže nakon ove objave neprestano je počeo da mu zvoni telefon.

- Razvod danas jedan od najvećih udaraca koje je moguće da učinite detetu, to je uništenje njegove cele teologije. Ako muž predstavlja Hrista, a žena predstavlja crkvu, i hrišćansko dete vidi svog oca ili majku kako odlaze jedno od drugog, šta će oni misliti o božijem poverenju. Reći će: " Čuo sam da me bog voli, ali moj otac predstavlja boga u kući, a on je ostavio moju majku. Da li će i bog ostaviti mene, mislim da je odgovor da." Uništavanjem braka uništavate najopipljiviji izraz božije ljubavi u životu i kako oni onda da funkcionišu, stoji u video snimku, a Veljku Ražnatoviću se očigledno dopalo šta je govorio te je to i podelio.

1/7 Vidi galeriju Veljko Ražnatović se nikad neće razvesti Foto: Printsceen, Printscreen, Printscreen/Instagram

Ubrzo je, kako kaže, počeo da dobija brojne pozive jer su mnogi pogrešno shvatili njegovu objavu.

- Sto ljudi me je zvalo da me pita da li se razvodim. Bože me sačuvaj gospode, oprosti im ne znaju šta pričaju. Odakle vam to pada na pamet, ja podelio objavu da je razvod najgora stvar koja može da se uradi deci, a ne da se ja razvodim. Ja se nikada neću razvesti, rekao je Veljko Ražnatović.

