Ana Nikolić prijavila je svog, sada već, bivšeg partnera Gorana Ratkovića Raleta za nasilje.

Pevačica se sada prvi put obratila javnosti povodom čitave situacije i progovorila je o raznim detaljime.

Početak svađe

Sukob je nastao na putu, dok je Rale vozio i sukobio se sa Anom.

"Rale me je sa vozačkog mesta gurnuo ka staklu i rekao da izađem napolje, a ja sam bila vezana, otkačio mi je pojas i udario me je i tu mi je sada modro. Izašao je potom na cigaretu, a ja sam prešla na njegovo mesto da vozim jer nisam bila pijana i nisam htela da pravim cirkuse svaki put", kaže i objašnjava kako je izgledao njihov susret u kući.

"Ulazim kasnije u kuću i vidim on pije rakiju i rekla sam mu da je ostao ključ od kuće sa spoljne strane, a on je meni rekao da sam ga ostavila na pumpi jer je napad najbolja odbrana, a obezbeđenju sam rekla da pozove nekoga da me vozi za Beograd, a oni meni odgovaraju "Crna Ana pa ko će da te vozi u 4:15h", u pravu su, tri dana me je psihički tamo zlostavljao i ja sam otišla u drugi hotel i onda sam ja poludela i na kraju sam sela i vozila sama."

Ana tvrdi da nije imala greške u odnosu

"Da ga neko pita šta mu je ta Ana Nikolić uradila? Jel te varala? Jel te lagala? Jel nešto uradila pogrešno? Štiti te dve godine u tome šta radiš i kako se ponašaš, šta ti je ta žena uradila da ti tako radiš, on ne bi imao odgovor jer ne zna, on ima kompleks "dive" mora na kraju svega da upropasti nešto kako bi on bio u centru pažnje, ne znam dokle ide ta njegova bolest, osećam se kao da sam u vezi sa nekom ženom pevačicom, kao da sam sa Marijom Šerifović u vezi, tako se osećam"

"Ja sam mu rekla da bude on zvezda, a ja ću da budem menadžer i da idem da pričam sa ljudima jer on to očigledno ne zna da radi, svi smo videli, ali onda ti i pevaš, posle me molio da sklonim sliku jer laže da nije bio u vezi sa Oljom Bajrami, laže da nije jer sam ja sa njom pričala, ja sam ta koja je upala u njihovu vezu, a nisam ni znala, lagao me je da je slobodan i sam, a kad sam stavila prvi put našu sliku zajedničku preklinjao me je da je obrišem dok sam ja mislila da je to prirodna stvar, on je meni skočio i na haubu".

Ana se šokirala kada je shvatila da je on u vezi

"Kada sam shvatila da je u vezi sa Oljom pomodrela su mi usta od pritiska, njegov sin mi je davao neke lekove koje ja pijem, ali ne mogu bez recepta, on se dogovarao sa Oljom gde da se parkira kako joj ja ne bih uništila auto", priča Ana i pominje još jedan incident.

"Sad sam opet bez auta, kao oštetili su mi auto, a možda je i Rale razvalio auto jer je on sam toliko razvaljen da ne zna gde je levo, prelazio je tri puta preko pune linije, nismo znali gde ćemo da završimo. Rekla sam mu da ne želim da budem Silvana Armenulić i da neću sa njim da se vozim i da rizikujem i da ću da pređem kod obezbeđenja, a on je meni rekao "Evo kurvo idi kod obezbeđenja".

Kako se preselila kod njega

"Na Avalu sam se preselila pod uslovom da mu više ne pada na pamet da me sa detetom seljaka, ima da ti isečem glavu, nemoj to više da mi radiš, on mi je tada rekao da neće više nikad u životu i evo šta radi sve vreme", priča pa dodaje:

"Sve poruke koje meni stižu, stižu i njemu na telefon, ne znam kako je to uradii i od kada, pomerio mi je silikon kada me je udario, rekla sam mu da će morati sad to sve da mi plati, a on je meni rekao sam loša majka zato sam ga napala nožem. Stavila sam dete zbog njega na drugo mesto, a on meni da kaže da sam loša majka, ma uzeću mu kuću, pomiriću se i sa Rastinom majkom Slađom, pomiriću se i sa najgorim neprijateljem samo da se zadužim milion i da mu uzmem kuću, to je sada završena priča, nemojte biti kao ja, prijavite nasile odmah.

Podsećamo, Goran Ratković Rale krivi Anu Nikoić za situaciju u kojoj se njih dvoje nalaze.

Neizdrživa tenzija

- Ona kad poludi ne znam šta da radim. Eto, pred nastup ja je zovem da izađe iz sobe,a ona vrišti: "Je l sam ti rekla, još jednom li uđeš, biće otkazan koncert, je l sam ti rekla?" To je njen rečnik. Šta ću, ja izađem, a čovek koji nas čeka me zove i ja mu pričam neke gluposti. Ona kaže da ja njoj nabijam tenziju pred svaki nastup. Kunem ti se ja se trudim da relaksiram stvari, ali ona ne. Ja to trpim dok mi ne pukne film, normalno je da na kraju puknem. Ne znam da li ima neki strah, ne mogu da provalim u čemu je problem. Problem sa mnom je taj da sam ja k**var, ja sam švaler, eto od 2017. godine nisam sa tom osobom, znači pipnuo je nisam, žena se udala, ali ne, ja sam bio sa njom u njenoj glavi, a to nema veze sa životom- objašnjava kompozitor u telefonskom razgovoru.

Često se svađaju

Prema njegovim rečima pevačica uvek ima zamerke:

- Mogu da ti pokažem poruke. Ona ne može bez dadilje, bez vozača i ja joj kažem da mora da zaradi da bi to imala. Bila si dužna čoveku i ne možeš da duguješ i da se ponašaš kao da si Rokfeler. Ja neću da plaćam njene prohteve. Uvek je Rale kriv - kaže i nastavlja:

- Zove me muž od jedne pevačice, i Ana je pozvala na bazen, i sad odjednom ne zna ona njih,nego samo nabije film u glavi i to je to. Inteligenciju usmerava na pogrešne stvari. Ti nju kad slušaš ja sam najveće g**no koje postoji, ona ima tu moć ubeđivanja. Kaže mi petnaest minuta da sam ja kompozitor nula. I ponavlja to do besvesti. I ti moraš da budes dovoljno skoncentrisan da joj ne odgovoriš. Znam da je glupo to što ona priča, ali sto puta da ponoviš to već postaje iritantno, ja sam šizofreničan i narkoman. Ajde da uradimoi test na drogu da vidimo kome će šta da pokaže. Ona meni ti si narkoman, samo se tako narkoman ponaša, a ja drogu nisam probao otkako mi se ćerka rodila, a ona pije lekove sa alkoholom - tvrdi Rale.

- I tačno uzme ogledalo i gleda rane. Ja sakrijem ogledalo. Govori mi "Ti mene ne voliš, ti si ovakav, onakav". Ajde ja promenim, pa je više zovem, a ona onda a ljubomorko. Više ne znam šta hoće. Kaže sad neću ni kako ja hoću. Ne znam gde je granica. Ja ako nisam dao zadnji atom snage, ja više od ovoga ne mogu. Bilo bi dobro da sam ja milioner, pa onda da se uzme privatan avion da ako kasni na nastup može avionom da ode. Rekao sam joj nađi čoveka ja ću mu pružiti ruku i izjaviti saučešće.

Ljubomora je problem

Objasnio je i detalje oko nasilja između njih dvoje koje je i više nego učestalo:

- Koliko je puta potegla nož na mene,makaze, to da ti ne pričam. Znaš da spavam sa upaljenim diktafonom kad krene njeno ludilo. Ne znam šta može da se desi. Jednom sam legao u studiju da spavam i ona sa makazama krene i ja je čuknem nogom mahinalno, ona je pala i pala joj Monaliza na glavu, znaš šta je rekla "U, pade mi Monaliza u glavu". Jednom sam pozvao njenu majku i ispričao sam joj i ona me i kaže "Rale, malo si je tukao", eto to kaže njena majka. Nisam ja nju tuko nego sam je uhvatio za vrat, a ona me ujede za ruku. Majka njena mi kaže neka ti je Bog u pomoći. Trpim dokle, ona je kraljica Margaret, a ja sam g**no.Tri dana pred nastup traži pare da kupi nešto. Ok, ja joj dam. I dan pred nastup, opet kupuje i na dan nastupa kupuje, reko mene svaki tvoj nastup košta. Kupila je 50 stvari i nijednu nije obukla- zaključio je on za Hype.

Kurir / Hype

