Ana Nikolić i Goran Ratković Rale u centru su skandala nakon što završili u policiji posle ozbiljnog haosa.

Pevačica je zadobila povrede glave i ruku, bila je na pregledu u Urgentnom centru, a sada je rešila da ispriča i otkrije sve detalje drame koja je uzburkala javnost.

"Rale je stalno razvaljen"

"Sad sam opet bez auta, kao oštetili su mi auto, a možda je i Rale razvalio auto jer je on sam toliko razvaljen da ne zna gde je levo, prelazio je tri puta preko pune linije, nismo znali gde ćemo da završimo. Rekla sam mu da ne želim da budem Silvana Armenulić i da neću sa njim da se vozim i da rizikujem i da ću da pređem kod obezbeđenja, a on je meni rekao "Evo kurvo idi kod obezbeđenja".

Kako se preselila kod njega

"Na Avalu sam se preselila pod uslovom da mu više ne pada na pamet da me sa detetom seljaka, ima da ti isečem glavu, nemoj to više da mi radiš, on mi je tada rekao da neće više nikad u životu i evo šta radi sve vreme", priča pa dodaje:

"Sve poruke koje meni stižu, stižu i njemu na telefon, ne znam kako je to uradii i od kada, pomerio mi je silikon kada me je udario, rekla sam mu da će morati sad to sve da mi plati, a on je meni rekao sam loša majka zato sam ga napala nožem. Stavila sam dete zbog njega na drugo mesto, a on meni da kaže da sam loša majka, ma uzeću mu kuću, pomiriću se i sa Rastinom majkom Slađom, pomiriću se i sa najgorim neprijateljem samo da se zadužim milion i da mu uzmem kuću, to je sada završena priča, nemojte biti kao ja, prijavite nasile odmah.

"Ana je kriva"

Sa druge strane kompozitor koji je dobio 48h zabranu prilaska Ani nakon izjava u policiji tvrdi da je pevačica odgovorna za sve.

- Koliko je puta potegla nož na mene,makaze, to da ti ne pričam. Znaš da spavam sa upaljenim diktafonom kad krene njeno ludilo. Ne znam šta može da se desi. Jednom sam legao u studiju da spavam i ona sa makazama krene i ja je čuknem nogom mahinalno, ona je pala i pala joj Monaliza na glavu, znaš šta je rekla "U, pade mi Monaliza u glavu". Jednom sam pozvao njenu majku i ispričao sam joj i ona me i kaže "Rale, malo si je tukao", eto to kaže njena majka. Nisam ja nju tuko nego sam je uhvatio za vrat, a ona me ujede za ruku. Majka njena mi kaže neka ti je Bog u pomoći. Trpim dokle, ona je kraljica Margaret, a ja sam g**no.Tri dana pred nastup traži pare da kupi nešto. Ok, ja joj dam. I dan pred nastup, opet kupuje i na dan nastupa kupuje, reko mene svaki tvoj nastup košta. Kupila je 50 stvari i nijednu nije obukla- zaključio je on za Hype.

