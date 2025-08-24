Slušaj vest

Ana Nikolić i Goran Ratković Rale završili su u policiji nakon ozbiljnog sukoba.

Pevačica je rešila da ne ćuti, te je iznela javno razne optužbe i detalje odnosa koji su šokirali čitavu javnost.

Ana tvrdi da je Rale bolestan

"Da ga neko pita šta mu je ta Ana Nikolić uradila? Jel te varala? Jel te lagala? Jel nešto uradila pogrešno? Štiti te dve godine u tome šta radiš i kako se ponašaš, šta ti je ta žena uradila da ti tako radiš, on ne bi imao odgovor jer ne zna, on ima kompleks "dive" mora na kraju svega da upropasti nešto kako bi on bio u centru pažnje, ne znam dokle ide ta njegova bolest, on je ozbiljno bolestan."

"Molio me je da obrišem našu zajedničku sliku, tražio je da je sklonim jer laže da nije bio u vezi sa Oljom Bajrami, laže da nije jer sam ja sa njom pričala, ja sam ta koja je upala u njihovu vezu, a nisam ni znala, lagao me je da je slobodan i sam, a kad sam stavila prvi put našu sliku zajedničku preklinjao me je da je obrišem dok sam ja mislila da je to prirodna stvar, on je meni skočio i na haubu".

Njegov sin joj davao lekove

Ana tvrdi da je ostala šokirana nakon svih saznanja, te ju je tešio njegov sin.

"Kada sam shvatila da je u vezi sa Oljom pomodrela su mi usta od pritiska, njegov sin mi je davao neke lekove koje ja pijem, ali ne mogu bez recepta, on se dogovarao sa Oljom gde da se parkira kako joj ja ne bih uništila auto", priča Ana i pominje još jedan incident.

Rale ipak tvrdi da je Ana krivac

Ana Nikolić u modricama, tvrdi da je prebijena Izvor: Instagram/ananikolicofficial

- Koliko je puta potegla nož na mene,makaze, to da ti ne pričam. Znaš da spavam sa upaljenim diktafonom kad krene njeno ludilo. Ne znam šta može da se desi. Jednom sam legao u studiju da spavam i ona sa makazama krene i ja je čuknem nogom mahinalno, ona je pala i pala joj Monaliza na glavu, znaš šta je rekla "U, pade mi Monaliza u glavu". Jednom sam pozvao njenu majku i ispričao sam joj i ona me i kaže "Rale, malo si je tukao", eto to kaže njena majka. Nisam ja nju tuko nego sam je uhvatio za vrat, a ona me ujede za ruku. Majka njena mi kaže neka ti je Bog u pomoći. Trpim dokle, ona je kraljica Margaret, a ja sam g**no.Tri dana pred nastup traži pare da kupi nešto. Ok, ja joj dam. I dan pred nastup, opet kupuje i na dan nastupa kupuje, reko mene svaki tvoj nastup košta. Kupila je 50 stvari i nijednu nije obukla- zaključio je on za Hype.

