Slušaj vest

Pevačica Ana Nikolić i producent Goran Ratković Rale našli su se u centru skandala nakon što je njihov sukob eskalirao do te mere da su oboje završili u policiji.

Nakon incidenta, Ana je odlučila da prekine ćutanje i otvoreno progovori o svemu što se dešavalo iza zatvorenih vrata.

U javnost je iznela niz ozbiljnih optužbi i šokantnih detalja koji su iznenadili i zabrinuli mnoge.

"Ana tvrdi da je Rale kao Marija Šerifović"

"Da ga neko pita šta mu je ta Ana Nikolić uradila? Jel te varala? Jel te lagala? Jel nešto uradila pogrešno? Štiti te dve godine u tome šta radiš i kako se ponašaš, šta ti je ta žena uradila da ti tako radiš, on ne bi imao odgovor jer ne zna, on ima kompleks "dive" mora na kraju svega da upropasti nešto kako bi on bio u centru pažnje, ne znam dokle ide ta njegova bolest, osećam se kao da sam u vezi sa nekom ženom pevačicom, kao da sam sa Marijom Šerifović u vezi, tako se osećam"

"Ja sam mu rekla da bude on zvezda, a ja ću da budem menadžer i da idem da pričam sa ljudima jer on to očigledno ne zna da radi, svi smo videli, ali onda ti i pevaš, posle me molio da sklonim sliku jer laže da nije bio u vezi sa Oljom Bajrami, laže da nije jer sam ja sa njom pričala, ja sam ta koja je upala u njihovu vezu, a nisam ni znala, lagao me je da je slobodan i sam, a kad sam stavila prvi put našu sliku zajedničku preklinjao me je da je obrišem dok sam ja mislila da je to prirodna stvar, on je meni skočio i na haubu".

1/6 Vidi galeriju Pevačica je napravila haos Foto: Printscreen, Nenad Kostić, Ata imagas, Kurir

"Kupiću mu kuću"

"Sve poruke koje meni stižu, stižu i njemu na telefon, ne znam kako je to uradii i od kada, pomerio mi je silikon kada me je udario, rekla sam mu da će morati sad to sve da mi plati, a on je meni rekao sam loša majka zato sam ga napala nožem. Stavila sam dete zbog njega na drugo mesto, a on meni da kaže da sam loša majka, ma uzeću mu kuću, pomiriću se i sa Rastinom majkom Slađom, pomiriću se i sa najgorim neprijateljem samo da se zadužim milion i da mu uzmem kuću, to je sada završena priča, nemojte biti kao ja, prijavite nasile odmah.

Pogledajte dodatni snimak: