Pevačica Ana Nikolić iznela je u javnost sav prljav veš iz odnosa sa Goranom Ratkovićem Raletom, kog je prošle nedelje prijavila za nasilje, pa je dobio zabranu prilaska od 48 sati. Pevačica je posle svađe s kompozitorom, kako je pisao Kurir, toliko bila besna da je kolima proletela kroz kapiju i tom prilikom oštetila rampu koja je instalirana na zid. Skandal se dogodio u njegovoj vikendici na Avali, a gde su se njih dvoje posvađali zbog ljubomore i neraščišćenih finansijskih računa.

Vodio paralelnu vezu

Ana je sad istakla da je Rale bio u vezi sa pevačicom Oljom Bajrami.

- Molio me je da sklonim jednu sliku jer laže da nije bio u vezi sa Oljom Bajrami, laže da nije jer sam ja sa njom pričala, ja sam ta koja je upala u njihovu vezu, a nisam ni znala, lagao me je da je slobodan i sam, a kad sam stavila prvi put našu sliku zajedničku preklinjao me je da je obrišem dok sam ja mislila da je to prirodna stvar, on je meni skočio i na haubu - rekla je Ana Nikolić.

- Kada sam shvatila da je u vezi sa Oljom pomodrela su mi usta od pritiska, njegov sin mi je davao neke lekove koje ja pijem, ali ne mogu bez recepta, on se dogovarao sa Oljom gde da se parkira kako joj ja ne bih uništila auto - dodala je ona za "Kurir".

Olja je jednom prilikom pričala o Ani

Podsetimo, Ana Nikolić i kompozitor Goran Ratković Rale potukli su se ispred njegovog studija u Beogradu u decembru 2023. godine. Kod njega u studiju se našla i pevačica Olja Bajrami, koja je tada svedočila neprijatnoj sceni.

- Šokirana sam, ne mogu da verujem da je došlo do toga.Ja godinama sarađujem sa Raletom, to svi znate.Ne znam šta Ana radi sa njim, niti me se tiče, takođe ja nju nisam videla ali ko meni može da zabrani da ja bilo koga vidim?! Došla sam, platila pesmu i otišla.Gospode Bože, ovo je jezivo - rekla je Olja tada za Kurir.

- Ona je ispala nekorektna, pretila mi je silovanjem navijača, šišanjem na ćelavo. Nikada mi u životu niko u Beogradu ni pola ružnog pogleda nije usmerio. U Beogradu sam od svoje 16 godine, imam svoje prijatelje, pevam, snimam, dolazim na emisjie, nikada me niko nije ružno pogledao. Kada mi pretiš onda idemo 1 na 1. Ja sam nazvala koga sam trebala i rekla ‘Sto novinara želim ispred te i te adrese desilo se to i to’. To su novinari spremili i ispala je pompa. Videla je da je nabasala na rogatog ovna. Ovo nije moja životna ispovest, to je napravljeno da tako bude zbog nekih drugih stvari. Ja sam se čula sa njoj jedno jutro i stvarno smo se ispričale, izvređale smo se na početku, ali smo se onda ispričale i izvinile jedna drugoj i rekla sam joj hvala što me je spasila i više se nikada nismo čule. To je namešteno od njega, nije dobio ono što je hteo. Jako je inteligentan, ja ga poznajem, znam unapred šta će da uradi - govorila je ona za "Novu".

Sva u modricama

Ana Nikolić objavila je posle skandala video na kojem se vidi da je sva u modricama.