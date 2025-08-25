BRAT MU JE ROBIJAO ZBOG POKUŠAJA UBISTVA! Mensur Ajdarpašić pokazao sliku sa Ardijanom koji je izručen Crnoj Gori: Život bih za tebe dao, uživali smo danas!
Za vikend je iz zatvora u Urugvaju Crnoj Gori izručen Ardijan Ajdarpašić (27) iz Bara, brat rijaliti takmičara Mensura Ajdarpašića. Mensur je sad podelio fotografiju sa bratom, te pokazao kako su proveli vreme.
- Moj brat! Veličino ljudska, volim te ja, brate, najviše na svetu, život bih za tebe dao, brate! Časti od čoveka! Uživali smo, brate, danas - napisao je Mensur u objavi.
Kako je istakla crnogorska policija, Ardijana očekuje kazne od dve godine zatvora.
- Za A.A. je raspisana međunarodna poternica NCB Interpol-a Podgorica na osnovu naredbe Osnovnog suda u Baru radi izdržavanja kazne zatvora u Crnoj Gori u trajanju od dve godine na koju je pravosnažno osuđen zbog izvršenog krivičnog dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga Krivičnog zakonika Crne Gore - naveli su iz policije.
Ardijan je rođeni brat Mensura Ajdarpašića koji je postao poznat javnosti kada je ušao u rijaliti adruga. On je odmah počeo da provocira i da nameće svoj stav, a često je znao da ulazi u konflikte. On je nekoliko sezona bio rijaliti igrač, a nikada nije hteo javno da iznosi detalje iz porodičnog doma.
Kako prenose mediji, Ardijan je blizak kriminalnoj organizaciji iz Bara, a svojevremeno je hapšen je zbog sumnje da je u u maju 2019. godine u jednoj kladionici ranio sugrađanina Vasilija Vasa Boškovića.
Inače, Ardijan Ajdarpašić se takmičio u talent programu "Pinkove zvezde" gde je okušao sreću kao pevač.
U Urugvaju uhapšen pre dve godine
Ardijan Ajdarpašić uhapšen je u maju 2023. godine u akciji "Virtus" zajedno sa Baraninom Stojanom Dabanovićem u kojoj je zaplenjeno 489 kilograma kokaina. Njima je određen pritvor do 120 dana.
U akciji "Virtus" uhapšeno 16 osoba. Droga je, pišu mediji, bila upakovana u 450 paketa na kojima je bio logotip sa likovima Diznijevih junaka Mikija Mausa i Plutona. Osim kokaina zaplenjeni su novac, četiri vozila, dva čamca, traktor, revolver, pištolj, pušku i dve sačmarice.