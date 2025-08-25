Slušaj vest

Ljubavna priča Ene Čolić i Peje počela je pred očima javnosti, u rijalitiju koji je publiku drćao prikovanu za malim ekranima. Nakon izlaska iz rijalitija, svako je krenuo svojim putem, međutim sudbina je imala drugačije planove, usledilo je pomirenje.

Naime, po svemu sudeći oni se sada ne odvajaju jedno od drugo, a na društvenim mrežama, su sa svojim fanovima podelili zajedničke trenutke.

Ena Čolić i Peja podelili fotografije sa svojim fanovima Foto: Preent Screen

Ena i Peja slali su srca svojim fanovima, ona ga je ljubila, grlila i nisu skidali osmehe sa lica, a mnogi su zaljučili da je par ludo zaljubljen.

Podrška Pejine porodice

Rijaliti učesnik Jovan Pejić Peja obnovio je vezu sa Enom Čolić, a sad je otkrio kako je reagovala njegova porodica na to.

- Moji roditelji prihvataju svaku moju opciju. Otac je već prihvatio, a majka u nekim segmentima sigurno nije, što se tiče nekih stvari pre i dešavanja, ali kad sam ja srećan majka je još deset puta srećnija - rekao je Peja, posle čega je otkrio koliko su oni kao porodica složni:

- Svi su prihvatili, stvarno, i što se tiče bake, brata, tate i mame, kao i bratanca i bratanice. U porodici kakvu odluku neko donese, mi smo svi uz njega, da je najgore.

- Svi smo složni, i Hasan, moj očuh, ja sa njim imam odnos kao sa mojim ocem. Ono što me čini srećnim, što daje čoveku vetar u leđa za život i kada pogrešiš, nema veze, idemo, ustaj. Bitno je ne koliko si puta pao, već da se uzdigneš i da vodiš svoj život - ispričao je Jovan

Izvinila se Zlati

Ena je pre nekoliko dana gostovala je u emisiji "Narod pita" i otkrila da li je bila u kontaktu sa njegovom majkom koja je nekoliko puta bila predmet svađe sa Pejom.

- Ja sam se njoj izvinila. Ako budemo imale priliku za taj bliski susret ja bih se i tad izvinila. Nismo razgovarale, više puta sam istakla da mi je krivo. Sigurna sam da je ona to čula i da možda shvata. Ako me opravdava to govori o njoj koliki je čovek - rekla je Ena.

