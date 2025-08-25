Slušaj vest

Pevač Joca Stefanović nedavno je zaprosio svoju partnerku, pevačicu Ivu Bojanović, koja je od njega starija pet godina. Veridba se dogodila u junu, a par ovih dana boravi na odmoru pored mora.

Iva je sa svojim pratiocima na društvenim mrežama podelila nekoliko fotografija, na kojima pozira na steni u atraktivnom srebrnom bikiniju. Njena objava privukla je pažnju, a uz slike je ostavila i emotivnu poruku.

- U fazi sam života u kojoj me može dotaći samo ljudska plemenitost – slabosti odavno nemaju težinu. Hvala ti, živote - napisala je.

Joca Stefanović sa verenicom

Na romantičnom putovanju, Joca i Iva uživali su u zalasku sunca, a osmesi na njihovim licima govorili su dovoljno o sreći koju trenutno proživljavaju.

Joca o veridbi

– Odavno sam znao da ću je zaprositi, samo je ostalo pitanje gde i kako ću to učiniti. Vrlo brzo nakon što smo se zbližili shvatio sam da je ona prava za mene. Nema tačnog trenutka kada se to dogodilo, ali sam od početka osećao da je to to – ispričao je Stefanović.