Bivša rijaliti učesnica Jovana Tomić Matora sinoć je gostovala u emsiji "Narod pita" gde je otkirla da je podnela krivičnu prijavu protiv bivše partnerke Stefani i Danijela Dujkovića Munjeza.

- Tačno je da sam podnela tužbu, želim da stanem na put tome. Tužba će biti krivična, ima osnove za krivičnu. Za sve ljude, nikad se neću baviti ostavim stvarima, ali za te stvari želim. Ja sam neko ko se jako kompleksirao i frustrirao na stvari, nikad nisam naučila na svojim greškama dok se nije desilo ovo sa majkom. To me je osvestilo - rekla je Matora pa nastavila dalje.

- Kad bih nekome tako nešto poželela, ne bih imala srca. Zašto bih na isti način uvredila nekoga. Neko za koga sam u celoj toj priči, možda nije moralno, ali ostala sam uz partnera. Ni ja nisam bila cvećka, ali ništa me nije naučilo kao ovo.

Brzo razilaženje Stefani i Munjeza nakon rijalitija za Matoru nije iznenađenje.

- Oni su jedno drugo u svađama manipulisali, a ja sam znala da je to samo priča za rijaliti. Mene ne zanima. Meni je bitno da ja nikoga ne lažem i da ne foliram i da sam ja srećna. Pokajala sam se samo što je Stefani bila moja partnerka - zaključila je Matora.

Ljubav sa Draganom

Na pitanje čime ju je Dragana osvojila, Matora je imala poduži odgovor.

- Razumevanjem. I ponašanjem. Prvi put sam se susrela sa tim da devojka, u takvoj situaciji kada je ušla Stefani (u Elitu), iznela sve, mi smo otišle da spavamo i nije bilo zvocanja, nije bilo pitanja. Da je sumnjala u mene. Kad je bilo maminih 40 dana, tu me je kupila, ona nije spavala, rizikovala je da je kazne, ispratila me je, dočekala me je - rekla je Matora i dodala:

- Sve to mi je falilo u prethodnim vezama. Ponaša se kao zauzeta devojka, ne pravi scene, nije ljubomorna, nema drame, nije toksična. Došla sam kući nervozna, ona mi je prišla: "Polako, nama je veza dobra, sve ostalo ćemo rešiti". Kao da je lajfkouč (smeh). Ima normalnih rasprava, ali to razumevanje, samim tim dolazi i poštovanje i sve što treba da imaš od partnera.

Jovana se odlučila za tretman za žene

Kako se čuje u snimku, Jovana je prvo odbijala da ode na trajnu šminku obrva, jer "nije želela da radi ženske stvari i bude žena", da bi se na kraju ipak predomislila.

- Kada su mi predložile da idem da uradim ovo, mislila sam da me zezaju. Međutim, ovo je estetski i uredno, sviđa mi se - poručila je rijaliti učesnica.

Jovana Tomić Matora: