Nakon incidenta koji se dogodio sa Anom Nikolić i kompozitorom Goranom Ratkovićem Raletom, pevačica se dotakla i svoje koleginice Olje Bajrami.

Ekipa Kurira stupila je u kontakt sa pevačicom Oljom da bi nam dala svo komentar na to

- Molim Vas, nemojte me ništa pitati, živim svoj život - Rekla je Olja ukratko.

Ana o Olji Bajrami

- Molio me je da sklonim jednu sliku jer laže da nije bio u vezi sa Oljom Bajrami, laže da nije jer sam ja sa njom pričala, ja sam ta koja je upala u njihovu vezu, a nisam ni znala, lagao me je da je slobodan i sam, a kad sam stavila prvi put našu sliku zajedničku preklinjao me je da je obrišem dok sam ja mislila da je to prirodna stvar, on je meni skočio i na haubu - rekla je Ana Nikolić.

- Kada sam shvatila da je u vezi sa Oljom pomodrela su mi usta od pritiska, njegov sin mi je davao neke lekove koje ja pijem, ali ne mogu bez recepta, on se dogovarao sa Oljom gde da se parkira kako joj ja ne bih uništila auto - ispričala je ona za Hajp.

Olja je jednom prilikom pričala o Ani

Podsetimo, Ana Nikolić i kompozitor Goran Ratković Rale potukli su se ispred njegovog studija u Beogradu u decembru 2023. godine. Kod njega u studiju se našla i pevačica Olja Bajrami, koja je tada svedočila neprijatnoj sceni.

- Šokirana sam, ne mogu da verujem da je došlo do toga.Ja godinama sarađujem sa Raletom, to svi znate.Ne znam šta Ana radi sa njim, niti me se tiče, takođe ja nju nisam videla ali ko meni može da zabrani da ja bilo koga vidim?! Došla sam, platila pesmu i otišla.Gospode Bože, ovo je jezivo - rekla je Olja tada za Kurir.

Neizdrživa tenzija

- Ona kad poludi ne znam šta da radim. Eto, pred nastup ja je zovem da izađe iz sobe,a ona vrišti: "Je l sam ti rekla, još jednom li uđeš, biće otkazan koncert, je l sam ti rekla?" To je njen rečnik. Šta ću, ja izađem, a čovek koji nas čeka me zove i ja mu pričam neke gluposti. Ona kaže da ja njoj nabijam tenziju pred svaki nastup.

Kunem ti se ja se trudim da relaksiram stvari, ali ona ne. Ja to trpim dok mi ne pukne film, normalno je da na kraju puknem. Ne znam da li ima neki strah, ne mogu da provalim u čemu je problem. Problem sa mnom je taj da sam ja k**var, ja sam švaler, eto od 2017. godine nisam sa tom osobom, znači pipnuo je nisam, žena se udala, ali ne, ja sam bio sa njom u njenoj glavi, a to nema veze sa životom- objašnjava kompozitor u telefonskom razgovoru.

Proletela kroz kapiju

Pevačica je posle svađe s kompozitorom, kako Kurir saznaje, toliko bila besna da je kolima proletela kroz kapiju i tom prilikom oštetila rampu koja je instalirana na zid. Skandal se dogodio u njegovoj vikendici na Avali, koju je naša ekipa juče obišla, a gde su se njih dvoje posvađali zbog ljubomore i neraščišćenih finansijskih računa.

