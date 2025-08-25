Slušaj vest

Pevačica Ana Nikolić u subotu veče policiji prijavila dečka Gorana Ratkovića Raleta za nasilje, kojem je izrečena zabrana prilaska 48 sati. Skandal se dogodio u njegovoj vikendici na Avali, gde su se njih dvoje posvađali zbog ljubomore i neraščišćenih finansijskih računa.

Kuća je građena od svetlog opečnog materijala, sa naglašenim detaljima na ogradi i stubovima, kuća se skladno uklapa u prirodni ambijent Avale. Crveni krov daje kontrast zidovima i dvorišnoj ogradi, dok drvena pergola uz kuću pruža dodatni šarm i prizvuk mediteranskog stila.

Dvorište je ograđeno dekorativnom ciglenom ogradom sa prepoznatljivim šarama u obliku trouglova i stubovima na kojima se nalaze kuglaste svetiljke, što večernjim satima verovatno daje prijatan i romantičan ugođaj. Velika metalna kapija sa automatskim otvaranjem otvara pogled ka prostranom krajoliku, dok sam ulaz u dvorište odiše praktičnošću i elegancijom.

Razvalila ogradu

Pevačica je posle svađe s kompozitorom, kako Kurir saznaje, toliko bila besna da je kolima proletela kroz kapiju i tom prilikom oštetila rampu koja je instalirana na zid. Skandal se dogodio u njegovoj vikendici na Avali, koju je naša ekipa juče obišla, a gde su se njih dvoje posvađali zbog ljubomore i neraščišćenih finansijskih računa.

Komšije u šoku i neverici

Prema njegovim rečima, i finansije su bile jedan od problema.

- Ana je toliko bila uznemirena da je teško moglo da se razume o čemu priča, a još teže da se poveže. Pominjala je imena nekih ljudi i novac. Govorila je da je ona svima činila i izlazila u susret i da više neće dozvoliti da je iko prevari za pare. Uglavnom, situacija je bila veoma nejasna jer je ona nepovezano govorila i videlo se da je pod velikim stresom - priča naš izvor upućen u slučaj.

Oglasio se i Rale

Raletu je posle skandala izrečena mera zabrane prilaska 48 sati, a on se oglasio za Hajp i ispričao svoju stranu.

- Ona kad poludi ne znam šta da radim. Eto, pred nastup ja je zovem da izađe iz sobe,a ona vrišti: "Je l sam ti rekla, još jednom li uđeš, biće otkazan koncert, je l sam ti rekla?" To je njen rečnik. Šta ću, ja izađem, a čovek koji nas čeka me zove i ja mu pričam neke gluposti. Ona kaže da ja njoj nabijam tenziju pred svaki nastup. Kunem ti se ja se trudim da relaksiram stvari, ali ona ne. Ja to trpim dok mi ne pukne film, normalno je da na kraju puknem.