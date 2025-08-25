Slušaj vest

Denser i bivši rijaliti učesnik Baki B3 jednom prilikom je govorio o svom privatnom životu, pa je progovorio i o aferi sa Vesnom Vukelić Vendi, sa kojom je devedesetih snimio spot.

Foto: Dragan Kadić

Tada je otkrio da je bio u vezi sa brojnim pevačicama sa domaće scene. Iako u početku nije želeo da deli detalje niti otkriva imena, na kraju je priznao da je među njima bila i Vesna Vukelić Vendi.

Međutim, Vendi je demantovala sve njegove navode i tvrdila da ju je Baki pokrao.

Sada se za naš portal oglasio Baki B3, koji je smireno odreagovao na optužbe Vesne Vukelić.

- Vidi, ne bih da se bavim time ko je šta rekao, iskreno. Ima pravo da kaže ko šta želi. Ne tangiram se na te njene izjave, jer dobro znam ko sam i šta sam, a dela za mene govore. Bavim se sobom i svojom porodicom. Ne padam ja na te fore, a i ne treba mi marketing - rekao je denser za Informer.

Afera

Denser je tada otkrio detalje upoznavanja i odnosa sa Vendi.

- Vendi je davnih devedesetih došla u plesnu školu mog strica Đoleta Đoganija, tražila je nekoga za svoj spot. Ona je tada bila top riba, izgledala je vrhunski. Svi muškarci su želeli da budu u njenom spotu, bila je prelepa, zgodna, a meni je imponovalo što sam joj se baš ja dopao. Ona je rekla da neće nikoga drugog osim mene" - počeo je Baki i dodao da je tada počela njihova afera.

- Mi smo imali k*es kombinaciju. Nismo bili u vezi. To je trajalo neko vreme i bilo je super. Inače, ja nju mnogo volim i poštujem uprkos svađama koje smo imali", govorio je Baki.

1/5 Vidi galeriju Ovako je nekada izgledala Vendi Foto: printscreen YT

Vendi oštro demantovala Bakija

Denser je ovo pominjao i ranije, tokom učešća u "Farmi", a pevačica je tu priču demantovala i tvrdila da ju je Baki pokrao.

- Dala sam mu šansu da snimi spot, a čak nije imao šta da jede. Ja mu dam hiljadu maraka jer mi ga je bilo žao, da bi na kraju taj isti Baki ukrao iz mog novčanika 20 maraka - govorila je Vendi i dodala da je denser izmislio aferu.

"Nas dvoje nismo imali s*ks, samo smo se poljubili i blago vaćarili", rekla je ona.