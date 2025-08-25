Slušaj vest

– Rale me je sa vozačkog mesta gurnuo ka staklu i rekao da izađem napolje, a ja sam bila vezana. Otkačio mi je pojas i udario me, ovde mi je sada modro. On je izašao na cigaretu, a ja sam sela za volan, jer nisam bila pijana i nisam htela da pravim cirkus svaki put – ispričala je Ana, dodajući i detalje iz kuće, gde je sukob nastavljen.

Ljubavne veze koje su obeležile Anu

Ana Nikolić imala je veoma buran ljubavni život, a još od 2003. godine privlači pažnju javnosti baš zbog toga. Ona je često bila sa biznismenima i sportistima u ljubavnim romansama, a na kraju se udala za kolegu Stefana Đurića Rastu.

Vlada Mandić

Nekadašnjeg rukometaša Vladu Mandića i Anu mediji su povezivali godinama. Međutim ono što je najzanimljivije jeste da je Ana potvrdila vezu jednom prilikom, dok je Vlada demantovao, što su mnogi okarakterisali kao poniženje.

"To nikako nije istina. Poznajem je dugi niz godina, ali ništa sem prijateljstva nemamo. Ostalo su sve gluposti", rekao je svojevremeno sportista.

Bane Vučelić

Anu su najpre povezivali sa sinom Milorada Vučelića, Banetom, koji je bio u vezi sa pevačicom još na početku njene karijere. Navodno je bila u ljubavnoj romansi i sa Slobodanom Tomašom, vlasnikom luksuzne diskoteke u Švajcarskoj u kojoj je Ana često nastupala, a prema nekim informacijama, jedan njen nastup platio je 10.000 evra.

Miša Banana

Ipak jedna od najvećih ljubavi atraktivne pevačice bio je biznismen Rodoljub Radulović, poznatiji kao Miša Banana. Ona je više puta otvoreno priznala da je Miša njena najveća ljubav sa kojom je bila na početku karijere, kao i da joj je materijalno pomogao kada je trebalo da snimi svoj album prvenac. On joj je tada navodno dao 100.000 evra.

Aca Kostur

Mediji su pisali da je Nikolićeva bila u vezi i sa kontroverznim biznismenom Acom Kosturom, koji je ubijen 2008. godine, međutim pevačica nije potvrdila ovu vezu.

Matija Ćorković

Kratku ljubavnu vezu imala je i sa biznismenom Matijom Ćorkovićem, koji je inače poznat po tome da je slab na pevačice.

Crnogorski arhitekta sa ženom i decom

Njen bivši ljubavnik bio je i Dragan Tomović, inače crnogorski arhitekta, a pevačici tada navodno nije smetalo što je oženjen i što ima ćerku.

Stefan Đurić Rasta

Najveći šok priredila je domaćoj javnosti kada je saopštila da se u tajnosti udala za mladog repera Stefana Đurića Rastu. Venčanje se dogodilo 28. jula 2016. godine, a par je samo dan ranije zakazao venčanje u opštini Voždovac.

Goran Ratković Rale

Poznati kompozitor Goran Ratković Rale i pevačica obelodanili su vezu tokom maja ove godine.

- Sa Anom mi se desila ljubav. Moj problem sa njom je to što ona neće da peva. Sada radim na njenom novom albumu koji će biti zaista sjajan i jedna cela njena emotivna priča. Verujem da takav album neće izaći u skorije vreme - rekao je Rale.

Svojevremeno se dosta govorilo o odnosu Ane Nikolić i kontroverznog biznismena Ćazima Osmanija. Ana je rekla kako nikada nije upoznala Ćazima i da je sve laž.