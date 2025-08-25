LAŽNI SERGEJ ĆETKOVIĆ: Molim vas budite obazrivi! Oglasio se pevač, žrtva internet prevare na društvenim mrežama!
Poznati kontautor Sergej Ćetković, našao se na meti prevare. na društvenim mrežama pojavio se lažni profil koji se preddstavlja nnjegovim imenom i prezimenom i koristi njegove fotografije i snimke.
- Nažalost ima onih koji se lažno predstavljaju i komuniciraju sa vama putem društvenih mreža! Molim vas budite obazrivi i ignorišite, prijavite i blokirajte sve one koji pokušavaju da komuniciraju sa vama i traže od vas bilo kakve usluge ili novac!
Svu komunikaciju sa moje strane možete dobiti putem mog zvaničnog instagram i facebook profila i na koncertima! Hvala na razumijevanju!
Ćetković je ovim povodom apelovao na svoje fanove da budu oprezni, i da prate isključivo njegove verifikovane naloge.
O braku sa Kristinom
Sergej Ćetković od 1999. godine je u braku sa suprugom Kristinom, a vremenom je njihova ljubav sve jača.
Kada su započeli vezu bili su veoma mladi, ali sigurni u to da su stvoreni jedno za drugo, što se vremenom ispostavilo kao tačno.
Sudbina
Kristina je priznala da veruje u sudbinu.
- Verujem da ne postoje slučajnosti i da je pre našeg dolaska na ovaj svet sve već bilo zapisano. Naši putevi i ljudi koje ćemo na njima sresti bili su određeni. Nama je jednostavno bilo suđeno da zajedno, korak po korak, gradimo naš svet. U svemu nas je vodila ljubav i želja da osnujemo porodicu – govorila je Kristina za Story i dodala:
- Bili smo zaljubljeni do ušiju, a detaljima se nismo bavili kao što to danas rade parovi. Ušla sam u salon venčanica, odabrala tri koje su mi se dopale. Čim sam obukla prvu i videla sebe u ogledalu, znala sam da je to ta. Ostale nisam ni probala.
