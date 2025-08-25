Slušaj vest

Poznati kontautor Sergej Ćetković, našao se na meti prevare. na društvenim mrežama pojavio se lažni profil koji se preddstavlja nnjegovim imenom i prezimenom i koristi njegove fotografije i snimke.

Foto: Preent Screen

- Nažalost ima onih koji se lažno predstavljaju i komuniciraju sa vama putem društvenih mreža! Molim vas budite obazrivi i ignorišite, prijavite i blokirajte sve one koji pokušavaju da komuniciraju sa vama i traže od vas bilo kakve usluge ili novac!

Svu komunikaciju sa moje strane možete dobiti putem mog zvaničnog instagram i facebook profila i na koncertima! Hvala na razumijevanju!

Ćetković je ovim povodom apelovao na svoje fanove da budu oprezni, i da prate isključivo njegove verifikovane naloge.

O braku sa Kristinom

Sergej Ćetković od 1999. godine je u braku sa suprugom Kristinom, a vremenom je njihova ljubav sve jača.

Kada su započeli vezu bili su veoma mladi, ali sigurni u to da su stvoreni jedno za drugo, što se vremenom ispostavilo kao tačno.

Sudbina

Kristina je priznala da veruje u sudbinu.

- Verujem da ne postoje slučajnosti i da je pre našeg dolaska na ovaj svet sve već bilo zapisano. Naši putevi i ljudi koje ćemo na njima sresti bili su određeni. Nama je jednostavno bilo suđeno da zajedno, korak po korak, gradimo naš svet. U svemu nas je vodila ljubav i želja da osnujemo porodicu – govorila je Kristina za Story i dodala:

- Bili smo zaljubljeni do ušiju, a detaljima se nismo bavili kao što to danas rade parovi. Ušla sam u salon venčanica, odabrala tri koje su mi se dopale. Čim sam obukla prvu i videla sebe u ogledalu, znala sam da je to ta. Ostale nisam ni probala.

