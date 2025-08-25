Slušaj vest

Ceo region od vikenda bruji o vesti da je Ana Nikolić prijavila dečka Gorana Ratkovića Raleta za nasilje, a sada na površinu izbijaju i novi detalji iz njihovog burnog ljubavnog života koji do sada nisu bili poznati javnosti.

ana rale1.jpg
Foto: Damir Dervišagić, Dragan Kadić, Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Jedna u nizu svađa između Ane i Raleta desila se i u Budvi početkom avgusta, kada je pre Aninog nastupa u najvećoj diskoteci u Budvi malo falilo da dođe do fizičkog obračuna između njih dvoje, a o svim detaljima ovog incidenta priča nam Božo Dobriša, koji je bio svedok neprijatne situacije. 

Ana Nikolić objavila snimak na kom je pretučena Foto: Printscreen

- Šokiran sam onim što se desilo Ani. Ana, ljubavi moja jedina, zar je moguće da to dozvoljavaš sebi? Celi Kotor me je ova dva dana zaustavljao i pitao šta se ovo dešava sa Anom. I njene kolege me pitaju mogu li joj nekako pomoći. Ispričaću sad nešto o čemu nisam želeo javno. Veruj mi da bi se ista stvar desila i pre 20-ak dana u Budvi kad je imala nastup. Rale bi je tad prebio, da ga nismo sprečili. Da nije bilo mene i moje ekipe, on bi je istukao. Zbog njega i njegovog napada na nju, njoj je nastup kasnio skoro sat vremena. Ja u potpunosti razumem nju i njenu ljubomoru. I u Budvi smo čuli njihovu raspravu zbog druge. Hteo je da je ostavi da se sprema sama, a da se on vidi sa drugom ženom - priča nam Božo, pa nastavlja:

Ana Nikolić napušta policiju nakon što je prijavila Raleta Foto: Kurir

- Kako i da ne otkaže sve nastupe kad je stalno maltretira i hoće da se obogati preko nje? Ko je Rale bez Ane? Niko. Ona nije imala ljubav pored njega, a ja sam joj nudio sve. Sa svojom ekipom krećem iz Crne Gore. Rale, idiote, naći ću te gde god da si. Ana, ljubavi moja, dođi kod mene i kupiću ti sve haljine koje želiš. Crni Rale je štekara teška, teško mu je i da te obuče. Moji prijatelji drže najluksuznije butike u Crnoj Gori. Bićeš najlepša na nastupima kao i uvek - zaključuje nervozni crnogorski voditelj za Kurir.

e2c6ab24-07e2-410e-986c-63ace5c4cffe.jpeg
Foto: Privatna Arhiva

Podsetimo, Božo je letos bio i na meti Raletovog besa, a njegova nervoza kulminirala kad je zbog provokativnih pitanja crnogorskog voditelja kada je zaustavio razgovor i odveo pevačicu na binu prepunog kluba u Budvi.

Pevačica je doživela nasilje Foto: Printscreen, Nenad Kostić, Ata imagas, Damir Dervišagić, Dragan Kadić, Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

- Ana Nikolić je bila kraljica klubova na moru. Godinama je sve punila, nije joj bilo premca. Haos je pravila, treba da se mane dede Raleta i da ode dole da da traži mlade momke. Znači, svi je žele, ne znam šta joj je. Baš je poželjna. Anu je koštalo u životu samo pogrešan izbor partnera. Mučena Ana. Mislim da Rale stvarno nije za nju. Znaš što mi kažu pevači? Da Anu niko neće i da je ona samo našla utočište kod Raleta i tipa da ga koristi, a da će posle da ga šutne - rekao nam je Božo svojevremeno u jednom od intervjua.

Untitled-2.jpg
ana rale 1.jpg
ana rale.jpg
ana rale1.jpg

 Ana Nikolić u modricama:

Ana Nikolić u modricama, tvrdi da je prebijena Izvor: Instagram/ananikolicofficial