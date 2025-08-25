"NISAM ZAINTERSOVANA ZA MUŠKARCE" Pevačeva bivša supruga zaintrigirala svojom objavom na društvenim mrežama!
Bivša supruga Darka Lazića, Marina Gagić u poslednje vreme veoma je aktivna na društvenim mrežama, pa je svojom poslednjom objavom mnoge iznenadila fotografijom i objašnjenjem na engleskom jeziku.
- Zašto si slobodna? Zato što nisam zainteresovana za muškarce koji pričaju još sa šest drugih devojaka, spavaju sa četiri, koriste dve i misle da je on baš taj - glasila je objava.
Pevačeva bivša supruga zaintrigirla je mnoge ovom objavom.
Ljubav koja je počela u mladosti
Marina i Darko su se upoznali kada je ona imala samo 19 godina. Njihova veza je brzo dobila na intenzitetu, pa su se i verili. Međutim, odnos nije izdržao sve izazove, te su se ubrzo razišli.
Uprkos raskidu, ostali su u kontaktu zbog zajedničkog deteta, a Marina se povukla iz javnosti i posvetila majčinstvu i ličnom razvoju.
Složena ali funkcionalna porodica
Zanimljivo je da je Darko uspeo da održi korektne odnose sa svim majkama svoje dece, uključujući i Anu Sević, sa kojom se ponekad pojavljuje i u društvu svoje sadašnje supruge Katarine.
Bez obzira na složenost porodične dinamike, čini se da svi učesnici priče danas streme miru, međusobnom poštovanju i dobrobiti dece – što je svakako vredno pažnje i poštovanja.