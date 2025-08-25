IZMEĐU GRUDI TETOVAŽA SA MOĆNIM ZNAČENJEM: Milica Dabović provokativnija nego ikad, vratila Instagram i fotkom dekoltea uznemirila masu (FOTO)
Nekadašnja reprezentativka i vlasnica olimpijske medalje Milica Dabović danas zarađuje objavljivanjem fotografija i sadržaja na platformi za odrasle. Nakon što je ponovo aktivirala svoj Instagram profil, nastavila je da objavljuje fotografije koje mnogi ocenjuju kao izazovne i provokativne. Na jednoj od njih pozirala je u majici koja je otkrivala deo poprsja, ali i tetovažu snažne simbolike.
Na njenom telu ucrtan je prepoznatljiv znak – pet međusobno povezanih krugova u plavoj, crnoj, crvenoj, žutoj i zelenoj boji. Ovaj simbol Olimpijskih igara predstavlja simbol pet kontinenata, odnosno povezivanja sportista iz svih krajeva planete tokom Igara.
Zarada na sajtu za odrasle
Da li može da se živi od sajta za odrasle, Milica kaže:
- Može od onlifensa da se živi, ko god kaže da ne može-laže. Posvećena sam tome, mene su ti muškarci spasili, izdigli su me. Kad si finansijski situiran i kad znaš kako da raspolažeš novcem, jer do juče nisam znala, sve sam davala i sve su mi trošili. Onda i zbog toga nađeš mir jer imaš sve, imam krov nad glavom, kola, dete. Kada sam bila trudna, hranila sam se kod drugarice, ona mi je plaćala ručak. Došla sam u tu situaciju da ne brinem za to i da moje dete ima sve - rekla je ona za Blic.