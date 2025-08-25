Nekadašnja reprezentativka i vlasnica olimpijske medalje Milica Dabović danas zarađuje objavljivanjem fotografija i sadržaja na platformi za odrasle . Nakon što je ponovo aktivirala svoj Instagram profil, nastavila je da objavljuje fotografije koje mnogi ocenjuju kao izazovne i provokativne. Na jednoj od njih pozirala je u majici koja je otkrivala deo poprsja, ali i tetovažu snažne simbolike.

Zarada na sajtu za odrasle

- Može od onlifensa da se živi, ko god kaže da ne može-laže. Posvećena sam tome, mene su ti muškarci spasili, izdigli su me. Kad si finansijski situiran i kad znaš kako da raspolažeš novcem, jer do juče nisam znala, sve sam davala i sve su mi trošili. Onda i zbog toga nađeš mir jer imaš sve, imam krov nad glavom, kola, dete. Kada sam bila trudna, hranila sam se kod drugarice, ona mi je plaćala ručak. Došla sam u tu situaciju da ne brinem za to i da moje dete ima sve - rekla je ona za Blic.