Pevač Halid Bešlić otkazao je koncert u Ludbergu, koji je trebalo da se održi u petak, 5. septembra. Bešlić se suočava sa ozbiljnim zdravstvenim tegobama , zbog čega se nalazi u Kliničkom centru u Sarajevu , na odeljenju nefrologije. Publika je s nestrpljenjem očekivala Halidov dolazak, ali je zdravlje pevača stavljeno u prvi plan.

- Nažalost, koncert se otkazuje. Našem Halidu od srca želimo brz i potpun oporavak, da nas još dugo uveseljava svojim bezvremenskim hitovima - poručili su organizatori koncerta

Podsetimo, zdravlje Halida Bešlića poslednjih dana ozbiljno je narušeno, a tome svedoči i njegov koncert održan u Banjaluci.

Kako je Informer ranije pisao, pevač se otežano kretao na sceni , većinu nastupa proveo je sedeći na stolici, a u jednom trenutku obratio se publici i požalio da ga boli čitavo telo.

- Jedva sam došao. Loše se osećam. Boli ovde, boli onde, ali treba raditi - rekao je Bešlić okupljenim obožavaocima, nakon čega je usledio gromoglasan aplauz.

