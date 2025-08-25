Slušaj vest

Pevačica Ana Nikolić prijavila je svog partnera kompozitora Gorana Ratkovića Raleta policiji zbog nasilja koji se desio u Raletovoj kući na Avali. Kompozitoru je odmah određena mera zabrane prilaska pevačici 48 sati.

Ana i Rale su se često javno svađali, raskidali i posle ponovo mirili. Da je njihova veza veoma turbulentna i puna emotivnih reakcija saznalo se kada je Nikolićeva napravila skandal ispred Raletovog studija.

Vila na Avali gde se desilo nasilje:

1/4 Vidi galeriju Raletova kuća na Avali Foto: Ljiljana Stanišić Kurir

Kako je tad Kurir pisao, Nikolićeva je došla ispred njegovog studija, pozvonila mu na interfon i zahtevala od njega da siđe ispred zgrade.

- Sve se desilo pre nekoliko trenutaka. Haos je bio ispred zgrade. Rale je bio u studiju sa pevačicom Oljom Bajrami, ona je došla i napravila skandal. Izletela je iz mercedsa, urlala, ceo komšiluk je uznemirila. Baš je nastao haos. Nazivala ga je pogrdnim imenima, pominjala Olju Bajrami, prebacivala mu što je s njom u studiju - rekao je tad naš izvor.

1/8 Vidi galeriju "KO JE OLJA BAJRAMI?" Pevačica tvrdi da joj je koleginica pretila, podnela i tužbu, evo koliko se Ana Nikolić POTRESLA Foto: ATA images, Nenad Kostić, Petar Aleksić, ATA images

Kurir je kontakirao Olju Bajrami koja je bila šokirana i uznemirena.

- Šokirana sam, ne mogu da verujem da je došlo do toga. Ja godinama sarađujem sa Raletom, to svi znate. Ne znam šta Ana radi sa njim, niti me se tiče, takođe ja nju nisam videla ali ko meni može da zabrani da ja bilo koga vidim?! Došla sam, platila pesmu i otišla.Gospode Bože, ovo je jezivo...

Razlupala mu studio

Jednom priilikom se Ana žestoko posvađala s kompozitorom, i to zbog ljubomore, pa mu je u trenutku besa razbila televizor.

- Sad je sve okej. Kod nas je to turbulentno, pravi rolerkoster. Guramo, držimo se. Glavni problem su Anin karakter i nepoverenje. Tolika je ljubav između nas da to i pravi prepreke. Mislim da bi za nas bilo bolje kad bismo se manje voleli. Ana misli da ja nju nešto lažem. Meni tu ništa nije jasno, očigledno da ima neke traume. Konstantno misli o nekim vezama iz prošlosti. Jednom mi je razlupala i razvezala ceo studio, monitore...Sad mi je i jedan televizor razbila, ma to je ludilo samo neko. Ona je takva, ne možeš je zaustaviti. Ja to i volim. Razbila mi je TV, ja sam uzeo još jedan veći. Šta treba manji... Samo neka roka - poručio je uz osmeh Rale.

Svađa u klubu

Pevačica Ana Nikolić zajedno sa kompozitorom Goranom Ratkovićem Raletom provodila se jednom prilikoim u jednoj elitnoj beogradskoj kafani na nastupu Tee Bilanović. Oni su se smestili za sto i odmah počeli da naručuju, ali i uživaju u hitovima koje je ređala Tea. Jedan snimak koji je osvanuo na mrežama posebno je izazvao pažnju korisnika mreža, s obzirom na to da se vidi da Ana ustaje sa stolice i počinje haos, kako je pripretila Raletu, ali su posle navodeno rekli da su samo zbijali šale.

Raskid u maju

Ana Nikolić je u maju još jednom javno raskinula sa Raletom i to zbog, kako je tada na durštvenoj mreži napisala, ne može više da trpi "narcisa". Ona je na svom Instagram nalogu podelila citat iz knjige "U kandžama narcisa" i time nagovestila da problemi sa Ratkovićem nisu bili tako jednostavni kao što je to delovalo njenim fanovima i medijima.

"Ne želim da budem trofej"

- Vi ste navikli da je kod mene uvek sve teatralno, uz mnogo dobrog ritma i velikih reči koje možda ne razumeju svi, ali navikla sam i ja da je tako. Nekada je bolje kada te svi ne razumeju, jer onda znaš da se ne uklapaš u masu. A ja to nikada nisam želela. Ipak, neke stvari je najbolje da ostavim za sebe. Čovek dođe do tačke u životu kada više nema snage i ne želi da bude samo nečiji trofej, karta za bolje sutra i večiti krivac među svim krivcima, pa je tako ovoga puta i u mom slučaju. Istina je da više nismo zajedno, istina je da više nećemo biti zajedno i još veća istina to da nije uvek pametno davati drugu, treću i petu šansu nečemu u šta vas je neko ubedio da bi trebalo da verujete, dok gledate kako se ljubav gasi, a poštovanje odavno ne postoji. Sigurna sam da ste očekivali više detalja, jer sam vas i sama na to navikla, ali ovoga puta: "Niko kao ja, hvala doviđenja" je dovoljan odgovor na sva pitanja. Pametnom dosta, a glupom svakako nikad neće biti - rekla je Ana Nikolić.

Jedna u nizu svađa između Ane i Raleta desila se i u Budvi početkom avgusta, kada je pre Aninog nastupa u najvećoj diskoteci u Budvi malo falilo da dođe do fizičkog obračuna između njih dvoje, a o svim detaljima ovog incidenta priča nam Božo Dobriša, koji je bio svedok neprijatne situacije.

- Veruj mi da bi se ista stvar desila i pre 20 dana u Budvi kad je imala nastup. Rale bi je tad prebio, da ga nismo sprečili. Da nije bilo mene i moje ekipe, on bi je istukao. Zbog njega i njegovog napada na nju, njoj je nastup kasnio skoro sat vremena. Ja u potpunosti razumem nju i njenu ljubomoru. I u Budvi smo čuli njihovu raspravu zbog druge. Hteo je da je ostavi da se sprema sama, a da se on vidi sa drugom ženom - priča nam Božo.

Polupali ormar u hotelu

U junu ove godine desio se i skandal u Nišu, gde je Ana Nikolić nastupala. Kako smo saznali od izvora iz Niša, Nikolićeva i Rale su se toliko posvađali u hotelu, gde je došli i do gurkanja. Tom prilikom su razbili i ormar. Svađa je bila toliko burna da je osoblje hotela pomišljalo da pozove policiju kada je par odlučio da napusti hotel gde su platili noćenje.

