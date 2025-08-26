Slučaj koji ću sad da vam ispričam dosad nismo imali. Poznata voditeljka, zvaćemo je Žilava, muku muči ni manje ni više nego sa svojom tetkom Napornom. Evo o čemu se radi. Poznato TV lice je izuzetno vezana za rođenu sestru svoje majke. Ta žena je godinama bolešljiva i ona je voda po lekarima, ali tetka je toliko razmažena da to svet nije video. Čim su medicinski radnici u belim mantilima u njenoj blizini, nju sunce ozari. Jednostavno, obožava da ide po bolnicama i domovima zdravlja. Daleko od toga da s vremena na vreme nema potrebe, ali ga pretera, bar kako se Žilava žali po gradu.

Naporna po deset puta dnevno zove Žilavu i kuka kako joj nije dobro. Međutim, voditeljku je to počelo da opterećuje, pa je obrnula uloge. Sad ona zove tetku i govori joj da joj nije dobro, štaviše, moli tetku da je ona voda po bolnicama. E, to se Napornoj nije dopalo. Žena je u godinama i, umesto da šeta, da ide u banju, da se posveti sebi i naravno da pije prepisanu terapiju, tetka sve radi kontra. Ona po ceo dan leži u krevetu, zamenila je dan za noć, pa tumara i budi ostale ukućane. Žilava ne zna kako više da joj pomogne. Zamislite, uplatila joj je banju i tetka je to iskulirala, uopšte nije otišla i propala je kapara od 20.000 dinara. Em bi bila u blizini stručnjaka, ali to za nju, kako joj je rekla, nisu stručnjaci kao u bolnicama. Tako da Žilava ima Tantalove muke.