ABRONOŠA VAM OTKRIVA! OVAKAV SLUČAJ DO SAD NISMO IMALI! Žilava se namučila s bolesnom tetkom, Nafurana se zaljubila u estradnu zvezdu
Slučaj koji ću sad da vam ispričam dosad nismo imali. Poznata voditeljka, zvaćemo je Žilava, muku muči ni manje ni više nego sa svojom tetkom Napornom. Evo o čemu se radi. Poznato TV lice je izuzetno vezana za rođenu sestru svoje majke. Ta žena je godinama bolešljiva i ona je voda po lekarima, ali tetka je toliko razmažena da to svet nije video. Čim su medicinski radnici u belim mantilima u njenoj blizini, nju sunce ozari. Jednostavno, obožava da ide po bolnicama i domovima zdravlja. Daleko od toga da s vremena na vreme nema potrebe, ali ga pretera, bar kako se Žilava žali po gradu.
Naporna po deset puta dnevno zove Žilavu i kuka kako joj nije dobro. Međutim, voditeljku je to počelo da opterećuje, pa je obrnula uloge. Sad ona zove tetku i govori joj da joj nije dobro, štaviše, moli tetku da je ona voda po bolnicama. E, to se Napornoj nije dopalo. Žena je u godinama i, umesto da šeta, da ide u banju, da se posveti sebi i naravno da pije prepisanu terapiju, tetka sve radi kontra. Ona po ceo dan leži u krevetu, zamenila je dan za noć, pa tumara i budi ostale ukućane. Žilava ne zna kako više da joj pomogne. Zamislite, uplatila joj je banju i tetka je to iskulirala, uopšte nije otišla i propala je kapara od 20.000 dinara. Em bi bila u blizini stručnjaka, ali to za nju, kako joj je rekla, nisu stručnjaci kao u bolnicama. Tako da Žilava ima Tantalove muke.
I dok se ta situacija ne stabilizuje, da vam ispričam još jednu priču kad smo već kod teme o zdravstvu. Jedna doktorka koja se gura da bude u društvu VIP ličnosti zaljubila se u svog pacijenta. Zvaćemo je Nafurana. Maltene svakoga dana reklamira pevačice, glumice i ostale svoje pacijente na društvenim mrežama koji joj dolaze u ordinaciju na sređivanje, pa joj se omaklo da se u jednu estradnu zvezdu i zaljubi. Desilo se, šta da se radi. Počela je da se sređuje, da se namešta i naravno pući i sve te fotografije objavljuje na društvenim mrežama, pa su se mnogi zapitali šta se dešava. I to sve nedavno. Ona je prevrnula celu bolnicu da bi tom Zavodniku, neka se tako zove, zakazala pregled prostate. Kad je čovek došao kod lekara, umesto glavne sestre dočekala ga je Nafurana. Skockana od glave do pete. Svima je sve bilo jasno, a najviše medicinskim sestrama. Počelo je da se priča i saznalo se da je ona ludo zaljubljena u Zavodnika. Šta će tu da bude, videćemo uskoro.
Do tada, ljubim vas da pukne.