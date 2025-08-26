Slušaj vest

Bratko-prijateljska veza između poznatog političara Čedomira Jovanovića i njegovog prijatelja Aleksandra Kosa toliko je jaka da su to prepoznali i muzičari koji se predstavljaju kao Fujčina bend. Oni su, naime, snimili pesmu pod nazivom "Odustaćemo nikad" u kojoj pominju političara i njegovog najboljeg druga.

Uvek tu jedan za drugog

Ova numera je brza, ritmična što su prepoznali i slušaoci koji su u komentarima izneli svoj stav o njoj.

Na prvi pogled, pesma odaje utisak čvrste bratsko-prijateljske veze, a kako stihovi odmiču, fokus prelazi na ljubavno-erotski odnos između muškarca i žene. Deluje kao da se u refrenu samo dobro uklapa ime i prezime Čede Jovanovića sa nadimkom njegovog druga koje glasi Coa Kos.

Dobili pravu letnju stvar

Ovim povodom kontaktirali smo političara kako bismo čuli njegov utisak.

- Momci su mi poslali pesmu i smejali smo se od subote od ponoći i deca i Aleksandar i ja. Ko god je čuo pesmu šeruje je i zove, preostalo je samo da se spremimo za koncert koji će biti desetog septembra u bašti KST-a. Ići ću sa Acom, i idemo svi da pevamo zajedno. Juče smo bili na ručku sa klincima i smejali smo se ceo dan. Dobra je priča i sve je pozitivno što je i najvažnije- rekao je Čeda za Kurir.

Inače, "Odustaćemo nikad" je izraz koji Jovanović koristi u svakodnevnom izražavanju.

Stihovi pesme "Odustaćemo nikad" Odustaćemo nikad to ti kažem ja svima.

Ti i ja i neka suptorska klima.

Odemo u lokalnu bircus na bilijar.

Od pozadi ti pokazujem kako se igra.

Razbijamo kugle ja sam malo bolji,

ipak, da si vežabala pobedila bi ti tad.

Nije takmičenje to je samo igra.

Bože, gospode, pa ti sijaš.

Hoćeš da igraš, hoćeš sa mnom

da sa mnom da igraš pikado.

Je l ti se sviđa kad ga ciljamo?

Ma, pusti piće, hade da pričamo,

da li bi htela da se kontinuirano viđamo?

