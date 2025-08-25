Slušaj vest

Mirče Radulović je, po svemu sudeći, srećan, zaljubljen i ispunjen u vezi s novom devojkom, koja zasad nije poznata javnosti. Pevač je u novu romansu uplovio nakon razvoda od voditeljke "Elite" Ane Radulović.

Zajedno u nabavku

Muzičar je bio u šopingu gde smo ga slučajno sreli


Par smo sreli u jednom velikom lancu marketa, gde su bili u ponoćnoj kupovini. Delovali su složno dok su zajedno birali životne namirnice. Najpre smo ih spazili u delu gde je bilo izloženo voće i povrće. Birali su beli i crni luk. Nakon toga su prošetali do mlečnih proizvoda, pa suhomesnatih i naravno žestoka pića nisu izostala.

Znaju šta hoće 

Oboje su bili u opuštenom izdanju, u trenerkama, i trudili su se da prođu neopaženo. Međutim, to im nije pošlo za rukom. Mirče je svojoj lepšoj polovini pomagao i s njom se savetovao o odabiru potrepština za domaćinstvo. Korpa je bila prepuna proizvoda koje su kupili.
Kad su poređali sve namirnice na kasi, kao pravi kavaljer, muzičar je izvadio novac i sve platio. Njegova devojka je za to vreme stavljala proizvode u kesu i ređala ih u kolica. Delovalo je da sve zajedno rade, pa mu je pomogla i u guranju kolica. Na parkingu je stajalo vozilo u koje su ubacili sve kupljene proizvode i otišli kući.

Nekada je bilo lepo

Brak im nije uspeo

 Krije emotivni život 

Dosad se spekulisalo da je Mirče opet srećan u ljubavi, a sada smo videli i kako izgleda izabranica njegovog srca. Na društvenim mrežama on zasad ne pokazuje novu ljubav, iako su nekoliko puta viđeni kako sede i uživaju u prestoničkim restoranima.
I dok je Radulović u Beogradu, njegova bivša supruga uživa na letovanju u inostranstvu s partnerom, koga još uvek krije od očiju javnosti.






