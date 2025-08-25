Slušaj vest

Ana Nikolić je optužila partnera Gorana Ratkovića Raleta za nasilje i odmah ga prijavila policiji.

Nakon što se saznalo da je Rale fizički nasrnuo na nju, Ana je pokazala modrice i posekotine na telu, a onda objavila i video iz stana u kojem je izbila svađa.

Ana Nikolić u modricama, tvrdi da je prebijena Izvor: Instagram/ananikolicofficial

Jedna medijska ekipa je došla ispred zgrade u kojoj živi Ana Nikolić kako bi videli u kakvom je stanju pevačica, ali u njenom stanu nije bilo nikoga. Kako kažu komšije, od kada se dogodio incident između partnera, više je nisu videli.

- Ona nije spavala ovde, nismo je videli par dana. Ranije smo je sretali sa ćerkom, dok je Rale baš retko dolazio - rekla je Anina komšinica.

Kako kažu, smatraju da je Ana izabrala lošeg partnera za sebe.

- Onaj čupavi je skroz upropastio - tvrdi druga komšinica.

"Zatvorio mi je oko"

Podsetimo, Ana se oglasila nakon što ju je Rale fizički napao.

- Hvala dragom Bogu da sam te se rešila. Zovi mog brata, majku, zovi muriju, zovi hitnu pomoć, čovek me je prebio, razvalio mi je sklepoočnicu, pustio mi je krv, zatvorio mi je oko. Pozovi hitnu, sve ljude, molim te. Ide mi krv sa svih strana, ne mogu da pričam više, sva sam u modricama, izubijana sam skroz - pričala je Ana, dok je molila za pomoć, a usput i psovala Raleta.

Ana Nikolić uslikali smo u Urgentnom centru u Beogradu, gde je došla u pratnji drugarice, nakon što je partnera Gorana Ratkovića Raleta prijavila za nasilje.

Ana je umotala glavu tigrastom maramom, dok je na nogama imala kućne papuče.

Pevačica je, nakon što joj je rečeno da sačeka da je prime, počela da se dere, jer je očekivala da će je prvu primiti, nakon čega joj je osoblje reklo da mora da sačeka da je prime u ambulantu.

Ana: "Više očima neću da ga vidim"

Ana Nikolić je slučaj nasilja odmah prijavila policiji, a nakon toga se oglasila za domaće medije i objasnila situaciju.

Ključ mi je ostao kod njega u kući, eno je policija kod njega. Ja da idem u tu kuću više neću ni mrtva. Više očima neću da ga vidim. Ovo je više kraj, prijavila sam ga policiji, dosta je bilo - rekla je Ana Nikolić za "Hype".

