Turbulencije u životu Ane Nikolić i Gorana Ratkovića Raleta ozbiljnije su i dublje nego što to izgleda. Pre nego što je muzička zvezda prijavila kompozitora policiji za nasilje u porodici, desile su se situacije koje su dovele do kulminacije u njihovom odnosu.

S parama se vratio za Beograd

Prema rečima pevačicine koleginice, kompozitor je od svoje partnerke uzeo 18.000 evra, koliko je iznosio njen honorar za nedavni nastup u Orašju. I ne samo to. Posle svađe ju je ostavio samu u lokalnom motelu, gde je trebalo zajedno da prespavaju. U Bosni i Hercegovini su se te noći posvađali na krv i nož, pa je on seo u njen automobil i s parama se vratio za Beograd.

Pevačica je doživela nasilje Foto: Printscreen, Kurir, Shutterstock, Kurir

Detalje nam otkriva jedna estradna zvezda.

- Veoma sam zabrinuta za Anu. Nalazi se u veoma teškom stanju, i emotivno i finansijski. Ona je 12. avgusta pevala u Orašju i trebalo je da prespava u nekom motelu zajedno sa svojim dečkom Raletom. Nema veze što je smeštaj diskutabilan ako ima ljubavi, poštovanja, razumevanja, pa nije važno gde se spava. Ako je sve u najboljem redu, ništa drugo nije bitno, ali to kod njih nije slučaj. Uzeo joj je 18.000 evra u kešu. To je njena cena po nastupu. I ne samo to, već i ključ od njenih kola i pod dejstvom alkohola se vratio za Beograd. Ostavio ju je u tom smeštaju bez dinara, samu. Ona je pozvala Sašu Mirkovića i on je poslao svog vozača po nju. Zamislite da joj je oduzeo novac i da se sam bez nje vratio kući! Trebalo je zajedno da prespavaju u tom mestu kako bi nastavili dalje na njene dogovorene nastupe - priča naša sagovornica.

Ana Nikolić napušta policiju nakon što je prijavila Raleta Foto: Kurir

Prema njenim rečima, Rale ne ume da pomogne Ani.

Kao rogovi u vreći

- Ona ima problem, ali se to drugačije rešava. Ipak je on muško i ako vidiš da neko nije dobro, takve stvari se ne prepuštaju slučaju i ne ide se na ženu nasiljem ili svađom. Sad se karte polako otvaraju i veliko je pitanje ko je tu s kim iz interesa. Inače, ovakve situacije između njih dvoje su bile česte. Živeli su i funkcionisali kao rogovi u vreći. Uvek je bila neka tenzija, napetost. To između njih je moralo da pukne kad-tad. Iskreno da vam kažem, ne bi me čudilo da se, kad se usijane glave ohlade, njih dvoje pomire i da nastave tamo gde su stali - zaključuje Anina koleginica.

Foto: Nenad Kostić, Ata imagas

Razbili orman u hotelskoj sobi

Inače, kako smo saznali, Ana i Rale su se žestoko posvađali i nakon njenog nastupa u Nišu, gde su u hotelskoj sobi razbili orman, a zatim krenuli za Beograd, iako je plan bio da tu prespavaju.

U više navrata smo pokušali da stupimo u kontakt sa Anom i Raletom, ali oni nisu odgovarali na naše pozive i poruke.

