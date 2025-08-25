Slušaj vest

Iva Stupar novo je lice rijalitija, a kako kaže njena životna priča je "krimi duhovita". Ona ima 45 godina i radi kao PR menadžer.

Iva godinama živi i radi u Dubaiju, a sada je odlučila da napravi profesionalnu pauzu i da prihvati poziv da bude deo rijalitija.

- Sigurno ću se družiti sa Janjušem, Miljana ako bude ulazila sa njom obavezno. Volim da se družim i da se zezam, ali niko ne sme da mi stane na žulj. Svakakve gluposti sam radila u životu, razvodila se i imala razne momke, skoro sam napravila neki haos. Vozila sam automobil, a imala sam zabranu. Tada sam se i slupala i ostalo je film šta se izdešavalo. Prava sam devojka devedesetih - rekla je bez zadrške Iva u predstavljanju.

1/5 Vidi galeriju Iva Stupar ulazi u Elitu 9 Foto: Instagram/srbija_showbizz

Na ovu priču se nametnulo samo pitanje, da li je bila nekada u zatvoru?

- Nikada nisam bila u zatvoru, ali iza rešetaka u pritvoru da na trežnjenju dva puta. Drugi put sam bila baš bezobrazna i svašta sam rekla - govori Iva o tome kakva je.

Iva želi ženu

- Naravno da sam probala ženu, ali mi se to nije dopalo. Možda ću da odustanem i od muškaraca, nisam sigurna. Ja sam "kao" sa nekim u vezi, ali je to kao. Treba mi neko ko je dominantan, a mene treba vezati jer sam nekad nemoguća - rekla je ona.

Milica Mitrović je na svom Instagramu najavila spektakl.

Ona je rekla kako će sve izgledati drugačije.

- Elita 9 će sigurno biti nešto sasvim drugačije. Kasting za novu sezonu najgledanijeg rijalitija u zemlji uveliko traje- napisala je ona.

Kurir / Blic

Pogledajte dodatni snimak: