"ĆERKA MI JE OPERISANA" Pevačica morala hitno da otkaže sve nastupe: Ja kao majka ću biti uz nju sve vreme
Nela Vidaković, popularna srpska pevačica trenutno se nalazi u bolnici u Šapcu, gde je njena ćerka operisana.
Nelina naslednica posle intervencije nalazi se u bolnici, gde treba da odmara.
- Tiho pričam zato što se nalazim u bolnici u Šapcu, moja ćerka je operisala slepo crevo, i ja se zahvaljujem svim zaposlenim iz šabačke bolnice i naravno sad se oporavlja.
- Ja kao majka ću biti uz nju sve vreme naravno, tako da se zakazani nastupi za ovaj vikend otkazuju i ja sam već obavestila sve one koji to trebaju da znaju - rekla je.
Šokirala javnost o koleginici koja je muvala
Nela Vidaković (43) šokirala je javnost priznanjem da ju je muvala udata pevačica, koja ima i dete.
Pevačica Nela Vidaković je, naime, jednom prilikom otkrila da ju je muvao Darko Lazić, a onda i priznala da je dobijala komplimente od udate koleginice.
- Ja smatram da sam zgodna i atraktivna žena, obrazovana. Pre kad sam bila mlađa i slobodna, bilo je raznih ponuda, sve to imponuje. Mene i danas startuju, ali ja sam zauzeta žena i ne reagujem na to. Darko mi je poklonio cvet pred svima. On je toliko simpatičan i šarmantan, ne čudi me što ga žene vole. Da nisam bila zauzeta verovatno bih teško odolela njegovom šarmu - bila je iskrena Nela, pa dodala:
- Nisu mi se udvarale samo kolege, bila je i jedna koleginica. Ne mogu da kažem ko je ona, jer je udata, možda sada i nije više, ali znam da ima dete. Evo rećiću samo ovo, prvo slovo njenog imena je M...- zaintrigirala je pevačica svojim odgovorom.