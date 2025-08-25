Nela Vidaković, popularna srpska pevačica trenutno se nalazi u bolnici u Šapcu, gde je njena ćerka operisana.

Nelina naslednica posle intervencije nalazi se u bolnici, gde treba da odmara.

- Tiho pričam zato što se nalazim u bolnici u Šapcu, moja ćerka je operisala slepo crevo, i ja se zahvaljujem svim zaposlenim iz šabačke bolnice i naravno sad se oporavlja.

- Ja kao majka ću biti uz nju sve vreme naravno, tako da se zakazani nastupi za ovaj vikend otkazuju i ja sam već obavestila sve one koji to trebaju da znaju - rekla je.

Šokirala javnost o koleginici koja je muvala

Nela Vidaković (43) šokirala je javnost priznanjem da ju je muvala udata pevačica, koja ima i dete.

Pevačica Nela Vidaković je, naime, jednom prilikom otkrila da ju je muvao Darko Lazić, a onda i priznala da je dobijala komplimente od udate koleginice.

- Ja smatram da sam zgodna i atraktivna žena, obrazovana. Pre kad sam bila mlađa i slobodna, bilo je raznih ponuda, sve to imponuje. Mene i danas startuju, ali ja sam zauzeta žena i ne reagujem na to. Darko mi je poklonio cvet pred svima. On je toliko simpatičan i šarmantan, ne čudi me što ga žene vole. Da nisam bila zauzeta verovatno bih teško odolela njegovom šarmu - bila je iskrena Nela, pa dodala: