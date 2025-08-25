EVO KO JE UZ ANU NIKOLIĆ NAKON DRAME SA RALETOM Na njen telefon javlja se ova osoba, posle prijave policiji za nasilje pevačica planira ovo!
Popularna pevačica Ana Nikolić prijavila je slučaj policiji, te je Rale dobio zabranu prilaska na 48 sati, a za to vreme mediji neprestano pokušavaju da dođu do nje i dpbiju njen komentar.
Na broj telefona popularne pevačice javila se njena prijateljica, koja je istakla da Ane neće povući tužbu protiv kompozitora. A iako je rekla da je pevačica trenutno na putu, iz pozadine se čuo njen glas u jednom trenutku.
- Ana je trenutno na putu - rekla je na početku razgovora.
- Neće povući tužbu protiv Raleta - nastavila je prijateljica, a onda se u pozadini čuje kako se konsultuje sa Anom Nikolić oko odgovora.
Kada je pevačica rekla drugarici da spusti slušalicu, ova je brzo izgovorila:
- M*š u p***u materinu - i prekinula poziv.
Komšije tvrde da je Rale unišio Anu Nikolić
Nakon što je iznela optužbe da je Rale fizički nasrnuo na nju, Ana je pokazala modrice i posekotine na telu, a onda objavila i video iz stana u kojem je izbila svađa.
Jedna medijska ekipa je došla ispred zgrade u kojoj živi Ana Nikolić kako bi videli u kakvom je stanju pevačica, ali u njenom stanu nije bilo nikoga. Kako kažu komšije, od kada se dogodio incident između partnera, više je nisu videli.
- Ona nije spavala ovde, nismo je videli par dana. Ranije smo je sretali sa ćerkom, dok je Rale baš retko dolazio - rekla je Anina komšinica.
Kako kažu, smatraju da je Ana izabrala lošeg partnera za sebe.
- Onaj čupavi je skroz upropastio - tvrdi druga komšinica.
Kurir.rs/Blic
