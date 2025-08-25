Slušaj vest

Popularna pevačica Ana Nikolić prijavila je slučaj policiji, te je Rale dobio zabranu prilaska na 48 sati, a za to vreme mediji neprestano pokušavaju da dođu do nje i dpbiju njen komentar.

Na broj telefona popularne pevačice javila se njena prijateljica, koja je istakla da Ane neće povući tužbu protiv kompozitora. A iako je rekla da je pevačica trenutno na putu, iz pozadine se čuo njen glas u jednom trenutku.

- Ana je trenutno na putu - rekla je na početku razgovora.

Ne mogu nikako da se slože i da lepo žive  Foto: Printscreen/Instagram, Shutterstock, Screenshot YT, Nenad Kostić, Kurir, Instagram

- Neće povući tužbu protiv Raleta - nastavila je prijateljica, a onda se u pozadini čuje kako se konsultuje sa Anom Nikolić oko odgovora.

Kada je pevačica rekla drugarici da spusti slušalicu, ova je brzo izgovorila:

- M*š u p***u materinu - i prekinula poziv.

Komšije tvrde da je Rale unišio Anu Nikolić

Nakon što je iznela optužbe da je Rale fizički nasrnuo na nju, Ana je pokazala modrice i posekotine na telu, a onda objavila i video iz stana u kojem je izbila svađa.

Jedna medijska ekipa je došla ispred zgrade u kojoj živi Ana Nikolić kako bi videli u kakvom je stanju pevačica, ali u njenom stanu nije bilo nikoga. Kako kažu komšije, od kada se dogodio incident između partnera, više je nisu videli.

- Ona nije spavala ovde, nismo je videli par dana. Ranije smo je sretali sa ćerkom, dok je Rale baš retko dolazio - rekla je Anina komšinica.

Kako kažu, smatraju da je Ana izabrala lošeg partnera za sebe.

- Onaj čupavi je skroz upropastio - tvrdi druga komšinica.


Kurir.rs/Blic

Ne propustiteStarsKOMŠIJE ANE NIKOLIĆ TVRDE DA JU JE RALE POTPUNO UNIŠTIO! Nisu je videli već danima, zgroženi su Ratkovićem: Čupavi je upropastio
Ana Nikolić i Rale dok su bili zajedno
StarsOVAKO IZGLEDA VILA NA AVALI GDE SE DESIO SKANDAL IZMEĐU ANE I RALETA: Sva opasana ZIDINAMA i četinarima, gvozdena ograda, a ovo im je služilo za uživanje (FOTO)
ana rale 1.jpg
Stars"DA GA NISMO SPREČILI, PREBIO BI JE PRE NASTUPA U BUDVI" Božo Dobriša otkriva šok detalje veze Ane Nikolić i kompozitora: Rale, idiote, naći ću te gde god da si
111111.jpg
StarsSVI MUŠKARCI ANE NIKOLIĆ: S Raletom samo skandal za skandalom, bila u vezi sa bogatašima, jedan joj dao 100.000€, a ovaj sportista ju je OPASNO PONIZIO
ana nikolić.jpg
Stars"NEMOJTE ME NIŠTA PITATI, JA..." Oglasila se Olja Bajrami pošto je Ana optužila Raleta za brutalno nasilje! Nikolićeva je uvukla u skandal, ovako joj odgovorila
ana.jpg

 Ana Nikolić sva u modricama, tvrdi da ju je Rale pretukao

Ana Nikolić u modricama, tvrdi da je prebijena Izvor: Instagram/ananikolicofficial