Popularna pevačica Ana Nikolić prijavila je slučaj policiji, te je Rale dobio zabranu prilaska na 48 sati, a za to vreme mediji neprestano pokušavaju da dođu do nje i dpbiju njen komentar.

Na broj telefona popularne pevačice javila se njena prijateljica, koja je istakla da Ane neće povući tužbu protiv kompozitora. A iako je rekla da je pevačica trenutno na putu, iz pozadine se čuo njen glas u jednom trenutku.

- Ana je trenutno na putu - rekla je na početku razgovora.

- Neće povući tužbu protiv Raleta - nastavila je prijateljica, a onda se u pozadini čuje kako se konsultuje sa Anom Nikolić oko odgovora.

Kada je pevačica rekla drugarici da spusti slušalicu, ova je brzo izgovorila:

- M*š u p***u materinu - i prekinula poziv.

Komšije tvrde da je Rale unišio Anu Nikolić

Nakon što je iznela optužbe da je Rale fizički nasrnuo na nju, Ana je pokazala modrice i posekotine na telu, a onda objavila i video iz stana u kojem je izbila svađa.

Jedna medijska ekipa je došla ispred zgrade u kojoj živi Ana Nikolić kako bi videli u kakvom je stanju pevačica, ali u njenom stanu nije bilo nikoga. Kako kažu komšije, od kada se dogodio incident između partnera, više je nisu videli.

- Ona nije spavala ovde, nismo je videli par dana. Ranije smo je sretali sa ćerkom, dok je Rale baš retko dolazio - rekla je Anina komšinica.

Kako kažu, smatraju da je Ana izabrala lošeg partnera za sebe.

- Onaj čupavi je skroz upropastio - tvrdi druga komšinica.



