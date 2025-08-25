Slušaj vest

Fanovi rijalitija i dalje ne prestaju da se pitaju šta se dešava u vezi Stefana Karića, učesnika Elite 8, i njegove devojke Andree Bogdanović.

Naime, popularni par koji je do skoro planirao i svadbu, putovali su zajedno, iznenadio je sve kada su sa Instagrama uklonili gotovo sve zajedničke fotografije.

Odmah krenuli komentari

1/5 Vidi galeriju Stefan Karić sa devojkom na brodu Foto: printscreen instgaram

Ovaj potez odmah je pokrenuo lavinu komentara i spekulacija - da li su Stefan i Andrea stavili tačku na svoju ljubav ili je u pitanju samo prolazna kriza? Iako se niko od njih dvoje još uvek nije oglasio, fanovi su zabrinuti i pokušavaju da otkriju šta se zapravo krije iza ovog poteza.

Inače, njihova ljubavna priča do sada je izazivala veliku pažnju publike. S obzirom na to da su planirali brak, uklanjanje fotografija mnogi vide kao znak da je došlo do ozbiljnih problema.

Da li je ovo definitivni kraj njihove veze ili tek početak novog poglavlja ostaje da ispratimo.

Kurir / Pink

