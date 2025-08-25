STEFAN KARIĆ RASKINUO SA DEVOJKOM KOJOJ JE BIO VERAN CELU ELITU 8? Rijaliti učesnika odala jedna stvar, evo detalja
Fanovi rijalitija i dalje ne prestaju da se pitaju šta se dešava u vezi Stefana Karića, učesnika Elite 8, i njegove devojke Andree Bogdanović.
Naime, popularni par koji je do skoro planirao i svadbu, putovali su zajedno, iznenadio je sve kada su sa Instagrama uklonili gotovo sve zajedničke fotografije.
Odmah krenuli komentari
Ovaj potez odmah je pokrenuo lavinu komentara i spekulacija - da li su Stefan i Andrea stavili tačku na svoju ljubav ili je u pitanju samo prolazna kriza? Iako se niko od njih dvoje još uvek nije oglasio, fanovi su zabrinuti i pokušavaju da otkriju šta se zapravo krije iza ovog poteza.
Inače, njihova ljubavna priča do sada je izazivala veliku pažnju publike. S obzirom na to da su planirali brak, uklanjanje fotografija mnogi vide kao znak da je došlo do ozbiljnih problema.
Da li je ovo definitivni kraj njihove veze ili tek početak novog poglavlja ostaje da ispratimo.
Kurir / Pink
Pogledajte dodatni snimak: