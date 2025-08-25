Slušaj vest

Voditelj i bivši zadrugar Bora Santana pred novu sezonu sklopio je poseban ugovor, te do početka rijalitija ne sme da se oglašava.

Naime, kako se saznaje, Bora ima nekoliko strogih pravila koja mora da poštuje, a kao nekadašnji voditelj, tehnički je bio deo produkcije, pa je opumenut na posebne stavke.

- Bora je do skoro bio deo voditeljske ekipe na Red - TV, te je opomenut da nikako ni sada dok je u spoljnom svetu ne iznosi detalje o tome ko ulazi i kakve uslove ima. To je naravno logično, voditelji mnogo toga znaju, ali nikad ne iznoste detalje, to je sve deo ugovora.

Sada kada su lekarski pregledi i karantin, svi sve spekulišu, zato se voditelji ipak opomenu i podsete da paze na koji način o svemu odgovaraju na pitanja - rekao je izvor.

Inače, Bora je jedan od sigurnih učesnika “Elite 9”, a u intervjuu je progovorio o svemu što mu je rijaliti doneo, te nije imao dlake na jeziku.

- Iznenadila je mnoge vest o mom ulasku u “Elitu”, jer niko nije očekivao posle svega što sam uradio i koliko sam uspeo i sazreo za neke stvari. Ljudi kad uđu u “Zadrugu” ili “Elitu” imaju za cilj da steknu određene stvari, da budu voditelji, pevači, da kupe stan, kuću, da reše finansijske probleme.

Ja sam sve to rešio, “Zadruga” mi je dosta toga dala. Sve što sam radio, stekao sam sam uz pomoć svog talenta, velika odskočna daska su mi “Zadruga 1,2,3,4,” u kojima sam bio. Ulazim u “Elitu, zato što to volim, zato što ne odbijam nikad Velikog šefa i šeficu i osećam da treba da im troduplo vratim sve ono što su mi učinili - iskreno je rekao Bora.

