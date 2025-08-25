Slušaj vest

Pevčaica Azra Husarkić porodila se pre tri meseca, a sada spakovala kofere i sa bebom doputovala u Srbiju iz Amerike.

Naime, Azra Husarkić sa mužem živi u Americi, gde se pre tri meseca i porodila, a sada i donela važnu odluku.

Prvi put sa svojom mezimicom kojoj su dali ime Esma Lena, pevačica je doputovala u biznis klasi - odakle se i oglasila.

Kako je prošao put

Azra Husarkić pokazala dete
Azra Husarkić pokazala dete Foto: Printscreen

Pevačica je prvo objavila sliku iz biznis klase iz aviona i našalila se:

- Lena je odlučila da mamu izbaci iz kreveta - napisala je.

Ona je zatim podelila kadrove iz doma u Beogradu gde uživa sa roditeljima i bebom, a porodični trenutak je potpuno emotivno savladao.

Inače, ona se sa mužem koji ima ozbiljan biznis u Americi i bebom vratila u Beograd gde će provesti nekoliko meseci kako bi nastavila sa radom.

Telegraf / Kurir

