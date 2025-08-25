PORODILA SE, A SADA JE IZBAČENA IZ KREVETA! Isplivala sva privatnost pevačice Azre, sve se desilo tokom leta
Pevčaica Azra Husarkić porodila se pre tri meseca, a sada spakovala kofere i sa bebom doputovala u Srbiju iz Amerike.
Naime, Azra Husarkić sa mužem živi u Americi, gde se pre tri meseca i porodila, a sada i donela važnu odluku.
Prvi put sa svojom mezimicom kojoj su dali ime Esma Lena, pevačica je doputovala u biznis klasi - odakle se i oglasila.
Kako je prošao put
Pevačica je prvo objavila sliku iz biznis klase iz aviona i našalila se:
- Lena je odlučila da mamu izbaci iz kreveta - napisala je.
Ona je zatim podelila kadrove iz doma u Beogradu gde uživa sa roditeljima i bebom, a porodični trenutak je potpuno emotivno savladao.
Inače, ona se sa mužem koji ima ozbiljan biznis u Americi i bebom vratila u Beograd gde će provesti nekoliko meseci kako bi nastavila sa radom.
Telegraf / Kurir
