Ikona rijaliti programa se oglasio i potvrdio da više neće učestvovati kao komentator događaja vezanih za „Elitu“.

On je na svoj način bio deo ovog programa, komentarisao je, pa čak i radio razne intervjue sa bivšim zadrugarima i njihovim porodicama.

Sada je kraj

Ipak, sada je, kako je sam istakao, došao kraj.

Osman Karić se poslednji put oglasio o ovoj temi i to u svom prepoznatljivom maniru, koristeći rimovani tekst po kojem je postao prepoznatljiv.

„Osma godina rada, srce je moglo da mi strada, dinar jedan nisam zaradio dok se neko drugi na moje objave sladIo. Vodio ratove, lomili vratove, pljuvali su mnogi, i mene zamalo nisam ostao i bez žene. Odlazim sad u elitnu penziju, neću više da vam pravim sefte, a drugima tenziju. Pozdrav, produkcijo.“

