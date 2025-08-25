Slušaj vest

Pevačica Anđela Vujović, poznatija pod umetničkim imenom kao Angellina otkrila je detalje svoje svakodnevnice, problemima na estradi, ali i venčanju, za koje bi kako kaže, volela da bude intimno.

Kako Angellina ističe, ona van javnog života i kamera, vodi potpuno običan život, trenira i gotovo uvek je u sportskom izdanju.

- Uglavnom izgledam kao prosjak u toku dana, obično sam sa psima, šetam ih 3-4 puta dvnevno, pa sam uvek u sportskoj opremi, ali uvek u kolima imam neseser, štiklice, šminku, spremam se, jedem usput. Ja jedem pice, paste, hleb, ubiće me trener, jedem sve i gubim kilograme, valjda mi se ubrzo metabolizam od treninga.

Baš kao i njene kolege, Angellina ističe da se ne može pohvaliti ovom sezonom što se tiče nastupa.

- Radila sam, ali to nije ni blizu kao što je bilo. Oseća se neko ludilo u vazduhu, ali to nije samo kod nas, već svuda. Meni nije do života kada pogledam šta se u svetu događa, kada neko tamo dete umire od gladi, meni nije do muzike - kaže ona i bez ustezanja priznaje da je pevala pred 20 ljudi:

- Bilo je situacija kad je na moj nastup došlo 20 ljudi. Desilo se to jednom, a ja se ponašam kao da je tu 20.000 ljudi, pevam, zabavljam se. Najjače se provodim sa mojih 20 drugara (smeh). Odradila sam ceo nastup, nisam uzela celu dogovorenu svotu novca i provela se nikad jače. Ja sam popila i baš smo se dobro proveli. To me ne obeshrabruje jer su različiti faktori koji utiču na sve to. Pritom, ja radim svoj posao, ako je došlo tu 20 ljudi koji mene vole, ja ću njih da ispoštujem.

Nije nepoznanica i da Anđelina piše tekstove za pesme, kako sebi, a tako i kolegama. Novac za to je uzimala, ali kako kaže, često je i poklanjala.

- Poklanjala sam i naplaćivala jer je to moj posao. Meni je autorstvo broj jedan ljubav, onda su tu naravno nastupi i publika. Mnogo volim da pišem. Naravno da uzmem novac za to, jer mi je posao, ali i kad mi je neko blizak, ja pesmu poklonim. Ili ako neko nema, neki problem, uvek sam za da pomognem.

Kad spomenu svadbu, dlanovi mi se znoje

Na ljubavnom polju, sve cveta.

- Srećna sam, zadovoljna, ne bih ja tu ništa menjala. Meni kad neko spomene svadbu, meni se dlanovi znoje. Nije mi ta svadba nešto bitan faktor. Volela bih intimno venčanje, plažica, romantično, manje ljudi. Na svadbi neće biti slikanja, ja želim da uživam.

Kurir.rs/Blic

