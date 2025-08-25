Slušaj vest

Deveta sezona rijalitja "Elita" počinje 6. septembra, a novu učesnicu Dušica Đokić mediji su sreli danas ispred zgrade Pinka.

Naime, Dušica je atraktivna brineta, sa izvajanim, više muškim, telom i bujnim siikonskim grudima.

Motiv ulaska

"Novac, slava, moć, iskustva, nova poznanstva to me privlači. Takmičarski duh me najviše privlači, spremna sam na izazove. Držim trenige, u reprezentaciji sam, 8 godina sam se takmičila u bodibildingu, stipendista sam. Znam da će mi rijaliti doprineti" - rekla je Dušica, pa progovorila o ljubavi u rijalitiju.

"Od sudbine se ne može pobeći, ali ako bi mi se desila neka ljubavna situacija i ako bi nekom stalo do mene dovoljno, mislim da ne bi dozvolio da se moja reputacija uništi. Ko zna šta će me tamo zateći. Ne znam ni ko će tamo biti. Moj tip muškarca je neko ko mene može da prati u fizičkom i energetskom smislu, energija je iznad svega. Muškarac nije frajer ako je bio sa pola kuće " - rekla je nova učesnica Elite.

"Od svoje 18. godine sam sama, i sve sam sama postigla. Bila sam 6 meseci na hlebu i pašteti da bih zaradila za silikone. Ne volim ružne i debele ljude i koji imaju svetle oči. Tata ne zna za ulazak u rijaliti, a mama me u svemu podržava i moja rođena sestra Imam kontak sa tatom, ali on je patrijarhalan, ali saznaće on" - pričala je Dušica.

