SOFRONIJEVIĆ NA JEDNOJ RUCI NA DASCI U VODI, A NA RAMENU DRŽI BICIKL Ovako Aca izgleda bez majice, doveo telo do savršenstva (FOTO)
Poznati harmonikaš Aleksandar Sofronijević u jednom periodu života imao je 128 kilograma, kada je odlučio da se pozabavi svojim izgledom, ali i da vodi zdraviji život.
On je smršao čak 45 kilograma, uz veliki napor i trud, te je poslednjih godina doveo je svoju figuru do željenog izgleda, što je sada i pokazao.
Sofra se sada oglasio sa odmora i pokazao kako izgleda kada se skine. On je pozirao na dasci za vodu, dok su mu mišići bili u prvom planu.
"Najlepši je aktivni odmor", kratko je napisao muzičar.
Prva godišnjica braka
Aca Sofronijević zavetovao se na večnu ljubav doktorki Kosani, a nedavno je par proslavio prvu godišnjicu braka.
Tim povodom je mag harmonike na Instagramu objavio fotografiju sa venčanja i izjavio joj ljubav.
- 07.05.2024. K&A. Volim te... - napisao je Aca u opisu fotografije.
Kurir.rs
