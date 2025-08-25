Poznati harmonikaš Aleksandar Sofronijević u jednom periodu života imao je 128 kilograma, kada je odlučio da se pozabavi svojim izgledom, ali i da vodi zdraviji život.

On je smršao čak 45 kilograma, uz veliki napor i trud, te je poslednjih godina doveo je svoju figuru do željenog izgleda, što je sada i pokazao.

Aleksandar Sofronijević na odmoru Foto: Printscreen Instagram

Sofra se sada oglasio sa odmora i pokazao kako izgleda kada se skine. On je pozirao na dasci za vodu, dok su mu mišići bili u prvom planu.

"Najlepši je aktivni odmor", kratko je napisao muzičar.

Prva godišnjica braka

Aca Sofronijević zavetovao se na večnu ljubav doktorki Kosani, a nedavno je par proslavio prvu godišnjicu braka.

Tim povodom je mag harmonike na Instagramu objavio fotografiju sa venčanja i izjavio joj ljubav.

Aleksandar Sofronijević na kajaku
Foto: Printscreen/Instagram

- 07.05.2024. K&A. Volim te... - napisao je Aca u opisu fotografije.

Kurir.rs

