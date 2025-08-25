Slušaj vest

Nenad Marinković Gastoz je ponovo uspeo da skrene pažnju na sebe objavom na društvenim mrežama.

On je podelio snimak u kojem na neobičan način pokušava da privuče pažnju svoje devojke Anđele Đuričić.

Naime, na snimku se vidi Anđela kako je potpuno zaokupljena svojim telefonom, dok Gastoz, želeći da je “natera” da obrati pažnju na njega, šakom blago pomera njenu glavu preko obraza, nalik na šamar.

Gastoz udario šamar Anđeli Đuričić Foto: Printscreen

Anđela se zbunila

U prvom trenutku Anđela je delovala zbunjeno, a zatim je Gastoz okrenuo kameru i snimio sebe kako pravi smešnu facu, što je mnoge nasmejalo, ali i iznenadilo.

Iako je očigledno reč o šali, snimak je izazvao brojne reakcije pratilaca. Dok su jedni komentarisali da je Gastoz poznat po ovakvim nesvakidašnjim forama, drugi su istakli da se ovakav potez ne uklapa u granice “šale”.

1/5 Vidi galeriju Anđela Đuričić u finalu Elite Foto: Petar Aleksić

Sam Gastoz ovim snimkom najavio je i svoje novo uključenje i lajv na TikToku, gde planira da održi “meč” zajedno sa svojom lepom devojkom i još jednom zabavi svoju publiku.

Pogledajte dodatni snimak: