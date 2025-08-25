Slušaj vest

Povod za atak na starijeg kolegu Eru Ojdanića je njegova navodna veza sa 43 godine mlađom partnerkom.

Ojdanić, s druge strane, tvrdi da ne zna o čemu je reč i smatra da je ovo pokušaj privlačenja pažnje.

Pevačica Zorica Erić i nekadašnja pobednica muzičkog takmičenja "Nikad nije kasno", svojevremeno je otkrila tužne detalje iz prošlosti, kada je kao srednjoškolka čuvala ostavljenu devojčicu. Foto: Printskrin / You Tube, Printscreen/grandonline

- Odoh da se ispovraćam! Volela bih da vidim tu nesrećnicu koja se zaljubila u ovo mlohavo, matoro čičište! Fuj! Fuj! Fuj - napisala je Zorica Erić na društvenim mrežama, izazvavši lavinu komentara i reakcija.

Era ni ne zna ko je Zorica Erić

Ojdanić nije mogao da ostane imun na celu priču, te tvrdi da mu koleginica koja ga proziva nije poznata.

- Zatekli ste me s tom informacijom. Verujte mi na reč da uopšte ne znam ko je ta devojka. Ne razumem ni zašto je objavila tako nešto niti šta ju je pomerilo da uputi ružne reči na moj račun. Prvi put čujem za to ime i prezime - izjavio je Ojdanić za medije, pa je dodao:

Era Ojdanić zaveo 43 godine mlađu devojku Foto: Kurir Televizija, Printscreen TV Pink

- Do ranih jutarnjih časova sam radio i pevao svom narodu. Sedim na kafi sa prijateljem i uživam u svemu što mi je doneo ovaj posao.

Teško mi je da prihvatim da mladi ljudi troše svoje vreme da govore ružno i grade ime na tome što će da opletu po nekome od kolega. To govori o njima više nego što govori o meni.

Kurir.rs/Alo

