Voditeljka RTS-a Kristina Radenković podelila je na društvenim mrežama fotografije iz Crne Gore.

Kristina je na još jednom letovanju sa porodicom, a pokazala je niz momenata iz posete susednoj državi.

Screenshot 2025-08-25 223551.jpg
Foto: Printscreen Insatgram

Na jednoj fotki je vidimo u košulji, dok su gole noge bile u prvom planu.

Na drugim fotkama je vidimo sa decom, a čini se da im je sve bilo po meri.

Pela se sa decom po vulkanu

Voditeljka je, podsetimo, nedavno bila na jugu Italije sa porodicom, a na Instagram je tad okačila mnoštvo detalja.

Na slikama smo mogli da vidimo kako ulazi u pećine na plaži, ali i kako se penje sa decom po vulkanu.

Kurir.rs/Blic

Slagalica takmičar osvojio 90 poena u ko zna zna (1).jpg
Kristina Radenković na putovanju
Kristina Radenković na putovanju
3827834-whatsappimage20240301at7.56.08am-edit.jpg
2025-07-15 08_10_43-(1) Instagram.jpg
voditeljke.jpg

