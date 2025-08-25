Kristina Radenković nosila je košulju dok je pozirala na primorju
KRISTINA RADENKOVIĆ I NA PLAŽI U KOŠULJI Voditeljka pokazala kako uživa u Crnoj Gori (FOTO)
Voditeljka RTS-a Kristina Radenković podelila je na društvenim mrežama fotografije iz Crne Gore.
Kristina je na još jednom letovanju sa porodicom, a pokazala je niz momenata iz posete susednoj državi.
Foto: Printscreen Insatgram
Na jednoj fotki je vidimo u košulji, dok su gole noge bile u prvom planu.
Na drugim fotkama je vidimo sa decom, a čini se da im je sve bilo po meri.
Pela se sa decom po vulkanu
Voditeljka je, podsetimo, nedavno bila na jugu Italije sa porodicom, a na Instagram je tad okačila mnoštvo detalja.
Na slikama smo mogli da vidimo kako ulazi u pećine na plaži, ali i kako se penje sa decom po vulkanu.
Kurir.rs/Blic
