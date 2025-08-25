Slušaj vest

Voditeljka RTS-a Kristina Radenković podelila je na društvenim mrežama fotografije iz Crne Gore.

Kristina je na još jednom letovanju sa porodicom, a pokazala je niz momenata iz posete susednoj državi.

Foto: Printscreen Insatgram

Na jednoj fotki je vidimo u košulji, dok su gole noge bile u prvom planu.

Na drugim fotkama je vidimo sa decom, a čini se da im je sve bilo po meri.

Pela se sa decom po vulkanu

Voditeljka je, podsetimo, nedavno bila na jugu Italije sa porodicom, a na Instagram je tad okačila mnoštvo detalja.

Na slikama smo mogli da vidimo kako ulazi u pećine na plaži, ali i kako se penje sa decom po vulkanu.

Kurir.rs/Blic

Kristina Radenković se emotivnim snimkom javno prisetila uspomena sa ocem: