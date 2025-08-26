Slušaj vest

Kristina Kiki Nikolić otvoreno je govorila o svom izgledu, muškarcima i rijalitiju. Transrodna rijaliti učesnica privlači pažnju otkako se pojavila u javnosti. Nju su domaći mediji ulovili na aerodromu a ona je tom prilikom otkrila gde putuje, te sve šokirala novim detaljima.

- Prvi put idem u Budvu. Nikada nisam bila. Ne znam kako će muškarci da reaguju. Imam malo straha, ali mislim da će Crnogorci dobro da me prihvate. Ne znaju ko im dolazi.

1/9 Vidi galeriju Kiki Nikolić Foto: Printscreen/Instagram

- Trebalo je da idem kod svog „šugr dedija“. Ostavio me je deda, sada idem za Budvu da nađem novog dedu. Ne patim zbog njega, više patim zbog toga što neće više finasijski da me izdržava. Malo mi je žao, ali šta da radimo - iskrena je Kiki Star.

O Ani i Ivani Nikolić

Kristina se dotakla i Ane i Ivane Nikolić.

- One su moje sestre. Sve mi transrodne osobe treba da se podržavamo. Treba da bodrime jedne druge. Ana i Ivana su prelepe devojke, bombe su i želim im sve najlepše. Anin dečko mi se ne sviđa. Odvratan mi je. Mogu one više, imaju tu našu energiju- rekla je Kiki.

Operacija želuca

Transrodna bivša učesnica rijalitija "Parovi" se podvrgla operaciji smanjenja želuca u Turskoj, tačnije u Izmiru, 2023. godine.