Kristina Radenković, voditeljka Slagalice i Stigni me ako znaš, već godinama je u ljubavi sa advokatom Nikolom Radojevićem, kog je upoznala sasvim slučajno, kad se najmanje nadala.

U jednoj šetnji 2014. godine Kristina Radenković je upoznala čoveka svog života, ne sluteći da će se to dogoditi baš na ulici. Ona je sad na društvenim mrežama podelila kako snima Nikolu, dok ga je njihov sin ljubio, što je raznežilo voditeljku, ali i sve one koji je prate.

Kristina je sa porodicom u Crnoj Gori, a pre ovoga je delila slike pored bazena, te sa plaža.

- Nikola i ja smo se upoznali sasvim slučajno, i to na ulici dok je on tražio izgubljenog psa, a ja sam šetala svoje dve kuce. U momentu kada je moj pas izleteo na put jureći mačku, zamalo ga je udario auto. Nikola ga je uhvatio, prišao mi, dao mi ga i tada me pitao da li sam videla njegovog psa. Kako sam jako slaba na životinje, dala sam se u akciju da mu pomognem. Razletela sam se tada po kraju da ga nađem. Kada sam ga tokom traženja srela još jednom, dao mi je svoju vizitkartu, a ostalo je istorija - navela je jednom prilikom voditeljka.

Nikola Radojević sa sinom koji ga ljubi Foto: Printscreen/Instagram

Kako je priznala, na početku veze je veoma teško podnosila razdvojenost od Nikole i često je plakala.

- Moram vam priznati da je bilo jako čudno. Svaki naš susret bio je ljubav na prvi, drugi, treći pogled. Kad se samo setim da sam prvih nekoliko meseci i plakala ako jedno od nas dvoje ode negde na dva ili tri dana... Nisam podnosila razdvojenost - iskrena je bila Kristina.

Dve godine nakon što su otpočeli vezu, 2016, rodila im se ćerka Tara, a tri godine kasnije dobili su i sina Rogana.

"Mi nismo u braku, ali..."

Kristina i Nikola su vereni, ali još uvek nisu otišli pred oltar, jer im papir nije važan.