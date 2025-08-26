Slušaj vest

Pevač Magnetic benda Jovan Joca Banović oduvek je želeo da poseti Kubu, što je uradio u novembru prošle godine, a sad je sa svojim pratiocima na društvenoj mreži podelio putešestvije za koje je mislio da će mu biti putovanje života. Međutim, od samog starta nije išlo sve kako je planirao, tri dana zaglavljen na aerodromi, prvi dan u Havani bez struje... Napisao je sve što je doživeo u putopisu sa Kube, što prenosimo u celosti.

Surovo iskreno o Kubi

Kuba mi je godinama bila želja broj 1. U novembru 2024. konačno sam krenuo – put od 18 dana. Naizgled jednostavno: Beograd–Istanbul–Havana. U stvarnosti: 3 dana zaglavljen u Istanbulu, dok je drug koji je išao preko Pariza stigao prvog dana… i dočekao treći uragan, koji je tog meseca pogodio Kubu.

Jovan Banović, pevač Magnetic benda, na Kubi pozirao pored statue Ernesta Hemingveja Foto: Printsceen/Instagram

Kad smo konačno sleteli u Havanu – nova scena: aerodrom bez struje, sistemi ne rade, ljudi ručno donose kofere, svi čekamo u haosu. Cela zemlja u restrikcijama – struja dolazi i odlazi, vode gotovo da nema. Prvo veče? Šetnja kroz mrak ulice Havane… i nabasamo na žurku u jednom baru na krovu zgrade – akustična gitara, roštilj i pice u kadicama s ledom. To nam je, iskreno, probudilo nadu…

Najveće zablude o Kubi

1. „Sve je džabe i sa 300 evra si kralj“ – Nije baš. Skoro pa evropske cene u boljim lokalima, dok su državni objekti mnogo jeftiniji, a iskustvo u njima – autentično i neprocenjivo. Meni mnogo lepše.

2. „Svi stalno plešu i pevaju iz čiste radosti“ – Iskreno, više je to za turiste i zaradu. Ali ono što umeju s muzikom i pokretom – to je pravo blago.

3. “Havana je cela romantična i očuvana kao u filmovima.”

– Stara Havana jeste prelepa i slikovita, ali mnogo zgrada je ruinirano i u lošem stanju. Postoje ekstremno prljave ulice, nalik favelama. Treba videti obe strane

4. “Svi žele da razgovaraju sa turistima samo iz prijateljskih razloga.”

– Kubanci su otvoreni i ljubazni, ali mnogi pristupi turistima imaju i praktičnu pozadinu: ponuda smeštaja, taksija, cigara ili vođenih tura. Čak idu i dotle da će sedeti i pričati sa tobom ne bi li dobili besplatno piće, ništa više.

5. “Kuba je potpuno bezbedna.”

– Relativno jeste sigurna u poređenju sa mnogim drugim destinacijama, ali to ne znači da nema sitnih krađa, džeparenja ili prevara namenjenih nepažljivim turistima (posebno u Havani i Varaderu).

6. A onda – Varadero. Boja, temperatura i kvalitet mora i plaža su me potpuno oborili s nogu. A imao sam priliku da vidim i Tajland i Grčku i Karibe… ali ovde je bilo posebno.

Planirali smo 18 dana, ostali 14 – i to se pokazalo kao sasvim dovoljno.

Plaćanje u gotovini

Gotovina je obavezna. Kartice su tamo gotovo beskorisne – keš je jedini siguran način plaćanja. Sve što planirate da potrošite ponesite u gotovini.

2. Menjanje novca ima dva pravila. Postoje dva kursa za evre ili dolare: zvanični (u bankama i menjačnicama) i onaj na ulici. Zvanični kurs je otprilike tri puta nepovoljniji. Menjanje novca na ulici zvuči rizično, i donekle jeste, ali ukoliko to radite usred bela dana – šanse da se nešto loše desi su minimalne. (Mi smo, na primer, pokušali da menjamo novac kasno unoć i pripiti – i nismo prošli dobro.)

3. Cene su stvar dogovora. Apsolutno svaka cena može da se spusti – sve zavisi od vaših pregovaračkih sposobnosti.

4. Engleski vam neće mnogo pomoći. Zvanični jezik je španski i gotovo svaka komunikacija odvija se isključivo na njemu. Počnite s učenjem bar osnovnih fraza na vreme – mnogo znači.

5. Zemlja je lepa, ali siromašna. Kuba oskudeva u mnogim stvarima, higijena je često na niskom nivou, a iako su ljudi veoma druželjubivi, imajte na umu da će većina pokušati da pronađe način da zaradi nešto od turista.

6. Mobilna mreža je ograničena. eSIM funkcioniše bez problema, kao i njihove SIM kartice, ali pokrivenost je loša. Signal postoji samo u naseljenim mestima, dok ćete na putu između gradova često ostati bez dometa.

7. Internet je pod kontrolom. Mnogi sajtovi i aplikacije blokirani su na teritoriji Kube. To znači da rezervaciju smeštaja (npr. putem Airbnb-a) obavite unapred. Ukoliko želite da budete fleksibilniji, pripremite VPN kako biste na licu mesta mogli pristupiti svim željenim sajtovima i aplikacijama.

8. Proverite cene unapred. U kafićima i restoranima može se desiti da prilikom poručivanja dobijete meni s jednim cenama, a da vas prilikom naplate sačeka sasvim drugi iznos. Bonus savet – postoje državni i privatni lokali. U državnim su cene značajno niže: koktele smo, recimo, plaćali svega 1 dolar.

Preporuke:

• Havana – 4 dana

Dovoljno da osetiš duh grada, prošetaš starim ulicama, provozaš se u oldtajmer kabrioletu i uživaš u večernjim barovima.

• Jednodnevni izlet u Viñales

Nestvarna priroda, plantaže duvana i pejzaži koje ne zaboravljaš. Ako imaš vremena, možeš ubaciti i jahanje kroz dolinu.

• Trinidad + El Nicho vodopadi – 1 noćenje

Kolonijalna arhitektura, kaldrmisane ulice i čarobni slapovi u zelenilu. Obavezno poneti udobne cipele za hodanje!

• Varadero – minimum 5 dana

Plaže su spektakularne, bele i beskrajne, sa tirkiznim morem. Idealno za opuštanje, snorkeling i vožnju katamaranom.

• Cienfuegos – preskočiti

Iako UNESCO hvali njegovu arhitekturu iz 19. veka, nama nije doneo ništa posebno.