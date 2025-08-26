STANIJA POKAZALA STANJE NA RAČUNU! Preko noći joj legli milioni, svi se pitaju od koga je legao novac (FOTO)
Starleta Stanija Dobrojević javno se pohvalila da joj je na račun leglo više od dva miliona dinara. Starleta je u ozbiljnim pregovorima za ulazak u rijaliti "Elita 9", a kako se šuška produkcija joj je ponudila honorar koji se ne odbija. Dobrojevićeva još nije otkrila da li će se useliti na imanje Šimanovcima, ali se zato na mrežama pohvalila milionskom svotom na računu.
Stanija je pokazala da joj je na dinarski račun juče, 25. avgusta leglo više od dva miliona dinara, a kako je istakla reč je o poklonu.
"Ja u ludilu.. Naravno da sam prihvatila poklon s obzirom na to šta sam sve prošla zbog idiota, a šta još trenutno prolazim al se ne zna", napisala je Dobrojevićeva, a zatim dodatno zaintrigirala napisavši 6.9, datum kada će početi eijaliti "Elita".
Da li je poklon stigao od Asmina Durdžića s kojim je Stanija do nedavno bila u vezi ili je možda deo honorara za ulazak u rijalti starleta nije otkrila.
Kako su mediji već pisali, Dobrojevićeva je dobila primamljivu ponudu od produkcije.
- Tačno je da Stanija pregovara oko ulaska u "Elitu". Ponuda je ogromna, niko do sada nije dobio toliki honorar, ali ona nije donela konačnu odluku. S jedne strane, želi da se posveti svom novom biznisu, ali s druge, cifra koja joj je ponuđena stvarno je neverovatna. Novac je jedini razlog zbog kog bi pristala - otkrio je dobro obavešteni izvor blizak starleti.
Podsetimo, nova sezona Elite počinje 6. septembra u 21 sat.
kurir.rs/informer