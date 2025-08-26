Slušaj vest

Starleta Stanija Dobrojević javno se pohvalila da joj je na račun leglo više od dva miliona dinara. Starleta je u ozbiljnim pregovorima za ulazak u rijaliti "Elita 9", a kako se šuška produkcija joj je ponudila honorar koji se ne odbija. Dobrojevićeva još nije otkrila da li će se useliti na imanje Šimanovcima, ali se zato na mrežama pohvalila milionskom svotom na računu.

Stanija je pokazala da joj je na dinarski račun juče, 25. avgusta leglo više od dva miliona dinara, a kako je istakla reč je o poklonu.

Stanija Dobrojević pokazala uplatu na račun Foto: Pritnsceen/Instagram

"Ja u ludilu.. Naravno da sam prihvatila poklon s obzirom na to šta sam sve prošla zbog idiota, a šta još trenutno prolazim al se ne zna", napisala je Dobrojevićeva, a zatim dodatno zaintrigirala napisavši 6.9, datum kada će početi eijaliti "Elita".

Stanija Dobrojević objavila na Instagramu da je primila poklon Foto: Pritnscreen/Instagram

Da li je poklon stigao od Asmina Durdžića s kojim je Stanija do nedavno bila u vezi ili je možda deo honorara za ulazak u rijalti starleta nije otkrila.

Kako su mediji već pisali, Dobrojevićeva je dobila primamljivu ponudu od produkcije.

- Tačno je da Stanija pregovara oko ulaska u "Elitu". Ponuda je ogromna, niko do sada nije dobio toliki honorar, ali ona nije donela konačnu odluku. S jedne strane, želi da se posveti svom novom biznisu, ali s druge, cifra koja joj je ponuđena stvarno je neverovatna. Novac je jedini razlog zbog kog bi pristala - otkrio je dobro obavešteni izvor blizak starleti.