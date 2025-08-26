Slušaj vest

Komšije pevačice Ane Nikolić rešile su da progovore o onome što već duže vreme trpe, a što je, kako tvrde, odavno postalo njihova svakodnevica. Nakon skandala i fizičkog sukoba sa kompozitorom Goranom Ratkovićem Raletom, komšije sa Voždovca otkrili su  

- Scene kojima svedočimo zaista su mučne. Ana ume da bude divna i ljubazna, ali često potpuno izgubi kontrolu. Dešava se da noću lupa štiklama po zgradi, da vrišti i neretko pada po ulazu. To postaje agonija za sve nas - rekao je za naš portal jedan od stanara zgrade u kojoj Nikolićeva živi.

Komšije ističu da nisu iznenađene što su joj brat i majka okrenuli leđa.

- Koliko god zvučalo surovo, razumemo ih. Ana ume da bude nepodnošljiva. U trenucima kad se povuče i kad je mirna, svi vidimo da je u suštini dobra osoba, ali njeno ponašanje ume da izmakne svakoj kontroli - dodaje sagovornik.

O njenom odnosu sa Goranom Ratkovićem Raletom, sa kojim je nedavno došlo do žestoke svađe i fizičkog sukoba, komšije imaju podeljena mišljenja.

Ana Nikolić u Urgentnom centru Foto: Kurir

- Veza je bučna, da se ne lažemo. Ana stalno viče na njega, svađe se čuju i napolju. Ali da naglasim - svaki vid nasilja je nedopustiv, i niko od nas to ne podržava. Ona jeste posrnula, ali to ne znači da zaslužuje da trpi udarce. Ana je zbog onog Raste izgubila kompas, a na Raletu se sve slomilo - naglašava jedna komšinica.

Na kraju, stanari ističu da nisu protiv Ane, ali da se nadaju da će pevačica pronaći način da izađe iz začaranog kruga.

- Ona nije loša, samo je izgubila kompas. Nadamo se da će se sabrati, jer ovako ne može ni ona da živi normalno, a ni mi - poručuju komšije.

Podsetimo, Ana je prijavila partnera Raleta za nasilje, nakon čega je kompozitor dobio meru zabrane prilaska. Pevačica se u više navrata akonto sukoba oglašavala, a putem društvene mreže Instagram podelila je snimak kojem se vidi njeno unakaženo lice i majica natopljena krvlju.

kurir.rs/informer

Ne propustiteStarsOVAKO IZGLEDA VILA NA AVALI GDE SE DESIO SKANDAL IZMEĐU ANE I RALETA: Sva opasana ZIDINAMA i četinarima, gvozdena ograda, a ovo im je služilo za uživanje (FOTO)
ana rale 1.jpg
Stars"RALE JE VARAO OLJU BAJRAMI SA MNOM" Ana Nikolić iznela sav prljav veš: Usta su mi pomodrela kad sam shvatila! Evo šta je Olja pričala: Pretila mi je šišanjem!
ana rale.jpg
StarsPEVAČICA OTKRIVA POZADINU SUKOBA ANE I RALETA! Uzeo joj je 18.000 evra! Sve je počelo u MOTELU u Bosni, ovo je kompozitor uradio: Nikolićka pobesnela
Ana Nikolić
StarsEVO KO JE UZ ANU NIKOLIĆ NAKON DRAME SA RALETOM Na njen telefon javlja se ova osoba, posle prijave policiji za nasilje pevačica planira ovo!
rale ana.jpg