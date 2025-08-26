Slušaj vest

Komšije pevačice Ane Nikolić rešile su da progovore o onome što već duže vreme trpe, a što je, kako tvrde, odavno postalo njihova svakodnevica. Nakon skandala i fizičkog sukoba sa kompozitorom Goranom Ratkovićem Raletom, komšije sa Voždovca otkrili su

- Scene kojima svedočimo zaista su mučne. Ana ume da bude divna i ljubazna, ali često potpuno izgubi kontrolu. Dešava se da noću lupa štiklama po zgradi, da vrišti i neretko pada po ulazu. To postaje agonija za sve nas - rekao je za naš portal jedan od stanara zgrade u kojoj Nikolićeva živi.

Komšije ističu da nisu iznenađene što su joj brat i majka okrenuli leđa.

- Koliko god zvučalo surovo, razumemo ih. Ana ume da bude nepodnošljiva. U trenucima kad se povuče i kad je mirna, svi vidimo da je u suštini dobra osoba, ali njeno ponašanje ume da izmakne svakoj kontroli - dodaje sagovornik.

O njenom odnosu sa Goranom Ratkovićem Raletom, sa kojim je nedavno došlo do žestoke svađe i fizičkog sukoba, komšije imaju podeljena mišljenja.

- Veza je bučna, da se ne lažemo. Ana stalno viče na njega, svađe se čuju i napolju. Ali da naglasim - svaki vid nasilja je nedopustiv, i niko od nas to ne podržava. Ona jeste posrnula, ali to ne znači da zaslužuje da trpi udarce. Ana je zbog onog Raste izgubila kompas, a na Raletu se sve slomilo - naglašava jedna komšinica.

Na kraju, stanari ističu da nisu protiv Ane, ali da se nadaju da će pevačica pronaći način da izađe iz začaranog kruga.

- Ona nije loša, samo je izgubila kompas. Nadamo se da će se sabrati, jer ovako ne može ni ona da živi normalno, a ni mi - poručuju komšije.

Podsetimo, Ana je prijavila partnera Raleta za nasilje, nakon čega je kompozitor dobio meru zabrane prilaska. Pevačica se u više navrata akonto sukoba oglašavala, a putem društvene mreže Instagram podelila je snimak kojem se vidi njeno unakaženo lice i majica natopljena krvlju.